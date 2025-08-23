Google lansează AI Mode în 180 de țări, dar Europa rămâne pe dinafară

Google face un pas important în transformarea motorului său de căutare, odată cu lansarea globală a AI Mode. Noua funcție schimbă modul în care utilizatorii interacționează cu informația online, permițând căutarea printr-un chatbot conversațional. Însă, deși disponibil deja în Statele Unite, Marea Britanie, India și alte 177 de state, AI Mode nu a ajuns și în Uniunea Europeană. Motivul? Legislația strictă privind inteligența artificială, care nu permite momentan implementarea acestei tehnologii în forma actuală.

Absența Europei de pe lista regiunilor incluse a generat nemulțumiri, mai ales că platformele media au criticat deja AI Mode pentru scăderea traficului pe site-urile lor, utilizatorii preferând să rămână în fereastra de chat în loc să acceseze articole externe.

Un agent AI care poate face mai mult decât căutări

Noul mod nu se limitează la răspunsuri în stil conversațional. Google a introdus capabilități avansate de tip „agent AI”, care îi permit să facă rezervări la restaurante pe baza preferințelor utilizatorului, să caute bilete la spectacole prin Ticketmaster sau StubHub și să integreze aceste opțiuni direct cu servicii precum Google Maps, OpenTable sau Resy.

Funcțiile mai complexe, precum rezervările automate sau organizarea de evenimente, sunt deocamdată disponibile doar abonaților la Google AI Ultra, prin intermediul programului experimental Labs. În schimb, varianta standard a AI Mode poate fi folosită gratuit de toți cei din țările incluse, cu excepția Uniunii Europene.

O altă noutate este opțiunea de a partaja conversațiile, transformând chat-ul cu AI-ul într-o experiență de grup, unde mai multe persoane pot pune întrebări și primi răspunsuri simultan. Această funcționalitate nu se regăsește la rivali precum ChatGPT sau Gemini.

Google promite că va aduce AI Mode și pe piața europeană, însă numai după ce va adapta serviciul la reglementările stricte privind platformele online și utilizarea inteligenței artificiale. Până atunci, utilizatorii din UE vor rămâne doar spectatori la una dintre cele mai ambițioase schimbări din istoria motorului de căutare.

