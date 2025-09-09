Business Focus: Quarterly Report 9 - transmisie online

Google sparge bariera lingvistică: AI Mode ajunge în mai multe limbi majore

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 19:23
FOTO Google Photos

După luni de testări și extinderi rapide, Google face un pas decisiv în globalizarea motorului său de căutare asistat de AI. AI Mode, chatbotul integrat direct în Search, nu mai vorbește doar engleza: utilizatorii din întreaga lume pot interacționa acum și în hindi, indoneziană, japoneză, coreeană și portugheză braziliană.

Update-ul vine după ce, în mai 2025, funcția a fost lansată pentru toți utilizatorii din SUA, urmată de Marea Britanie și India. În iulie, Google a îmbunătățit sistemul cu modelul Gemini 2.5 Pro și cu funcția Deep Search, consolidându-și avantajul pe piața globală.

De la traducere simplă la inteligență culturală

Hema Budaraju, vicepreședinte pentru Search la Google, a explicat că adevărata provocare nu este traducerea, ci înțelegerea contextului local. Versiunea personalizată a modelului Gemini 2.5 a permis motorului de căutare să interpreteze nuanțe lingvistice și culturale, oferind rezultate relevante și utile pentru fiecare regiune.

Această strategie arată clar ambiția Google, mai exact o experiență unitară la nivel global, dar cu adaptări fine la specificul cultural și informațional al fiecărei piețe. În plus, prin adăugarea unor limbi vorbite de sute de milioane de oameni, compania își întărește poziția de lider într-un moment în care competiția pe AI devine tot mai acerbă.

Google trage un semnal de alarmă: internetul se prăbușește! Ce contribuie, zi de zi, la acest lucru
Google trage un semnal de alarmă: internetul se prăbușește! Ce contribuie, zi de zi, la acest lucru
Google a ajuns să confirme ceea ce mulți editori și specialiști observau deja: internetul deschis intră într-un declin accelerat. Într-un document depus recent în instanță, compania a...
Google schimbă fața Android-ului. Libertatea tradițională a dispozitivelor intră într-o nouă eră
Google schimbă fața Android-ului. Libertatea tradițională a dispozitivelor intră într-o nouă eră
Libertatea tradițională a Android-ului, aceea de a instala aplicații de oriunde, nu doar din Play Store, intră într-o nouă eră. Începând cu Android 16, Google introduce cea mai dură...
#tehnologie, #Google, #inteligenta artificiala , #inteligenta artificiala
