Google îți dă puterea să îți alegi sursele de știri. Cum funcționează sistemul care luptă cu site-urile pline de spam

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 13 August 2025, ora 21:30
263 citiri
Google îți dă puterea să îți alegi sursele de știri. Cum funcționează sistemul care luptă cu site-urile pline de spam
FOTO Pixabay

Google încearcă o nouă abordare în lupta cu site-urile de spam. După ce filtrele automate nu au reușit să blocheze suficient de eficient „click-farm-urile” și publicațiile cu informații îndoielnice, compania pasează responsabilitatea către utilizatori. Noua funcție, numită Search Preferred Sources, le permite acestora să își aleagă manual publicațiile preferate, ale căror articole vor fi afișate prioritar în rezultatele căutărilor și în Google News.

Problema este că acest sistem nu filtrează automat sursele de slabă calitate. Dacă un utilizator alege site-uri care promovează teorii conspiraționiste sau propagandă, Google nu va interveni pentru a echilibra conținutul. În schimb, aceleași mecanisme pot fi folosite și de cei care vor să își construiască o listă de surse cu reputație dovedită.

Cum funcționează Search Preferred Sources

Funcționalitatea este disponibilă deocamdată doar în Statele Unite, pentru utilizatorii versiunii în limba engleză a Google Search. Poate fi accesată din secțiunea Top Stories a Google News, iar selectarea unei publicații ca sursă de încredere va face ca articolele acesteia să apară mai sus în feed și într-o zonă dedicată „From your sources” din paginile de rezultate. Utilizatorii pot chiar să limiteze afișarea conținutului la anumite subiecte de pe site-urile preferate, de exemplu doar știri sportive.

Google precizează că și alte site-uri vor continua să apară în rezultate, însă vizibilitatea lor va fi redusă pentru a prioritiza sursele selectate de utilizator. Sistemul a fost testat anterior în Google Labs, iar feedback-ul pozitiv al utilizatorilor a determinat compania să îl introducă oficial.

Google pregătește o schimbare majoră pentru notificările de pe Android
Google pregătește o schimbare majoră pentru notificările de pe Android
În curând, telefoanele cu Android ar putea primi un „filtru” inteligent care decide singur ce notificări merită atenția ta și care pot fi amânate. Este vorba despre un organizator...
One UI 8 intră în testare pe mai multe dispozitive Galaxy și aduce funcții AI mai inteligente
One UI 8 intră în testare pe mai multe dispozitive Galaxy și aduce funcții AI mai inteligente
Samsung își extinde programul beta One UI 8 către o gamă mai variată de telefoane și dispozitive pliabile. După ce a debutat în mai, odată cu seria Galaxy S25, noua versiune a interfeței...
#tehnologie, #Google, #inteligenta artificiala , #Google
