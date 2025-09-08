Google primește o amendă record de la UE: aproape 3 miliarde de euro pentru abuz de monopol

Comisia Europeană a decis să sancționeze Google cu 2,95 miliarde de euro pentru încălcarea legislației antitrust și manipularea pieței publicității online. Este una dintre cele mai dure măsuri luate până acum împotriva companiei, într-un context în care autoritățile de pe ambele maluri ale Atlanticului acuză Google că domină ilegal industria adtech.

Cum funcționa mecanismul de „favorizare”

Comisia acuză Google că și-a folosit platformele de cumpărare a reclamelor (Google Ads și DV 360), schimbul propriu de anunțuri (AdX) și serverele de publicitate pentru editori (DFP) într-un mod care dezavantajează concurența. Practic, AdX primea informații privilegiate despre ofertele concurente, având astfel șanse mult mai mari să câștige licitațiile. În plus, Google Ads evita alte platforme și direcționa traficul către propriul schimb de anunțuri, chiar dacă alternativele erau mai avantajoase pentru clienți.

Compania are acum 60 de zile la dispoziție pentru a prezenta soluții care să corecteze aceste practici. În caz contrar, pe lângă amenda uriașă, ar putea fi forțată să își vândă o parte sau chiar întreaga divizie de publicitate online, o măsură structurală fără precedent.

Decizia europeană a stârnit imediat reacții la Washington. Președintele Donald Trump a acuzat UE că „discriminează companiile americane” și a amenințat cu o anchetă comercială menită să anuleze sancțiunile. Postarea sa pe Truth Social a venit la scurt timp după ce găzduise la Casa Albă o cină cu lideri din industria tehnologică, care și-au arătat sprijinul față de administrația sa.

