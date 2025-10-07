Lovitură istorică pentru Google: Curtea Supremă obligă compania să deschidă Android către magazine și plăți alternative

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 20:01
FOTO Android Headlines

Monopolul Play Store primește o lovitură decisivă. Curtea Supremă a Statelor Unite a respins apelul Google în procesul antitrust intentat de Epic Games, confirmând decizia prin care gigantul american este obligat să permită magazine de aplicații terțe și metode alternative de plată pe Android.

Verdictul pune capăt unei lupte legale care durează de aproape cinci ani și schimbă fundamental modul în care Google își gestionează ecosistemul mobil.

Android, forțat să se deschidă – o schimbare fără precedent în SUA

Procesul, pornit după ce Epic Games a acuzat Google că menține un monopol ilegal asupra distribuției aplicațiilor și a plăților digitale, s-a încheiat acum definitiv: compania trebuie să relaxeze controlul asupra Play Store. Concret, sistemele de plată alternative vor fi permise chiar din această lună, iar integrarea magazinelor de aplicații concurente va deveni obligatorie până în iulie 2026.

Pentru utilizatori, asta ar putea însemna aplicații mai ieftine, mai multă libertate de alegere și acces la platforme care până acum erau blocate. Pentru dezvoltatori, eliminarea comisioanelor de 15–30% percepute de Google ar putea schimba complet dinamica pieței.

Decizia aduce SUA mai aproape de regulile impuse deja în Europa prin Digital Markets Act (DMA), unde companiile Big Tech sunt obligate să accepte magazine și sisteme de plată externe. Google avertizează însă că deschiderea ecosistemului Android ar putea crește riscul de aplicații malițioase și fraude, invocând protecția utilizatorilor ca prioritate.

