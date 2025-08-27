Google a anunțat una dintre cele mai importante modificări pentru Android din ultimii ani. Începând cu 2026, aplicațiile instalate din afara magazinului oficial vor funcționa doar dacă provin de la dezvoltatori validați de companie.

Măsura marchează un punct de cotitură pentru Android, platformă lansată în 2008 cu promisiunea libertății totale pentru utilizatori. Dacă până acum instalarea de aplicații prin sideloading era un avantaj distinct față de iOS, în curând acest proces va fi limitat de noile verificări obligatorii.

Securitate sau pierderea libertății?

Google își justifică decizia prin riscurile de securitate. Conform analizelor interne, aplicațiile descărcate din surse externe sunt de peste 50 de ori mai predispuse să conțină malware. „Gândiți-vă la această măsură ca la un control de identitate la aeroport. Confirmăm cine este dezvoltatorul, dar nu verificăm bagajele, adică nu analizăm aplicația în sine”, transmite compania.

Concret, toți dezvoltatorii vor trebui să se înregistreze într-un nou sistem Android Developer Console, să-și confirme identitatea și să-și asocieze aplicațiile cu cheile digitale proprii. Dispozitivele Android certificate, adică aproape toate telefoanele cu Google Mobile Services preinstalat, nu vor mai permite instalarea aplicațiilor de la dezvoltatori nevalidați. În schimb, terminalele fără GMS, precum unele modele Huawei sau telefoanele cu ROM-uri personalizate, nu vor fi afectate.

Google se află sub presiunea procesului pierdut împotriva Epic Games, care a obligat compania să relaxeze regulile de distribuție a aplicațiilor. În paralel, Comisia Europeană a forțat Apple să accepte magazine alternative prin legislația DMA, dar cu restricții stricte. Acum, Google pare să urmeze aceeași direcție: deschidere aparentă, dar cu un control sporit asupra dezvoltatorilor.

Criticii vorbesc deja despre „sfârșitul visului Android” ca platformă complet liberă. Google insistă însă că libertatea rămâne, cu condiția ca identitatea celor care creează aplicațiile să fie transparentă.

Primele teste ale noii politici vor debuta în octombrie 2025, cu verificări deschise pentru dezvoltatori din martie 2026. Lansarea efectivă va începe în septembrie 2026 în Brazilia, Indonezia, Singapore și Thailanda, urmând ca din 2027 sistemul să fie extins global.

