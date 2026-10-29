Google și Apple, amendate cu peste 47 de milioane de dolari în Coreea de Sud. Care a fost motivul

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 29 Octombrie 2026, ora 21:16
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Google și Apple, amendate cu peste 47 de milioane de dolari în Coreea de Sud. Care a fost motivul
FOTO Unsplash

Google și Apple au primit amenzi în valoare totală de peste 47 de milioane de dolari în Coreea de Sud, după o investigație privind modul în care cele două companii gestionează plățile și publicarea aplicațiilor în Play Store și App Store.

Google a fost sancționată cu 32 de milioane de dolari, iar Apple cu 15,5 milioane de dolari. Autoritatea sud-coreeană KCC a concluzionat că regulile impuse dezvoltatorilor au limitat în practică folosirea unor sisteme alternative de plată.

Coreea de Sud a adoptat încă din 2021 reguli prin care operatorii magazinelor de aplicații nu mai pot obliga dezvoltatorii să folosească exclusiv propriile sisteme pentru achizițiile din aplicații.

Google și Apple au introdus posibilitatea utilizării unor soluții alternative, dar investigația arată că pentru acestea a fost aplicat un comision de 26%.

Autoritățile cer și posibilitatea folosirii linkurilor externe

Problema nu s-ar fi limitat la valoarea comisionului. Potrivit concluziilor investigației, anumite funcții erau restricționate pentru aplicațiile care foloseau metode alternative de plată, iar dezvoltatorilor nu li se permitea să trimită utilizatorii către pagini web unde plata putea fi făcută în afara magazinelor de aplicații.

KCC a cerut acum celor două companii să permită folosirea linkurilor externe pentru plăți și să renunțe la practicile considerate anticoncurențiale.

Investigația a analizat și procesul prin care aplicațiile și actualizările sunt aprobate pentru publicare. Autoritatea a identificat cazuri în care lansarea unor aplicații sau actualizări ar fi fost întârziată fără explicații suficient de clare pentru dezvoltatori.

În cazul Apple, autoritățile au analizat separat și modul de calcul al comisioanelor aplicate dezvoltatorilor sud-coreeni. Compania este acuzată că, între 2015 și ianuarie 2023, le-ar fi perceput acestora costuri mai mari decât dezvoltatorilor din alte regiuni.

Coreea de Sud a fost prima țară care a adoptat, în 2021, o lege prin care marile magazine de aplicații au fost obligate să permită metode alternative pentru plățile realizate în aplicații.

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