Google îți poate scotoci acum prin PC. Noua bară de căutare care vede tot, de la internet la fișierele locale

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 18:04
128 citiri
FOTO Artlist

Google testează o bară de căutare inteligentă care nu doar că îți arată rezultatele clasice de pe internet, ci poate găsi și documentele ascunse prin calculatorul tău.

Tot ce trebuie să faci este să apeși combinația Alt + Space, iar bara de căutare apare instant pe ecran. De acolo, poți scrie orice: fie că vrei să găsești un fișier Word rătăcit prin foldere, fie o informație de pe Google. În plus, bara integrează și Google Drive, așa că vei vedea într-un singur loc documentele din cloud și cele de pe PC.

Nu lipsește nici Google Lens, care permite căutări pe bază de imagini și chiar traduceri în timp real ale textelor afișate pe ecran. Suplimentar, AI-ul din spatele motorului de căutare poate purta conversații cu tine, oferind explicații detaliate sau informații suplimentare despre subiectele care te interesează.

Deocamdată, noul instrument este accesibil doar membrilor Search Labs, platforma unde Google testează cele mai noi tehnologii înainte de lansarea oficială.

