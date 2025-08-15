Cum îți rezervă Google vacanța visată la cel mai mic preț, fără să cauți ore întregi. Gigantul tech vrea să ofere cele mai ieftine bilete de avion

Autor: Vlad Ionescu
Vineri, 15 August 2025, ora 22:02
Avion Air Arabia Foto: X/@airarabiagroup

Google aduce o schimbare importantă în modul în care îți poți rezerva zborurile, prin noua funcție „Flight Deals” integrată în serviciul Google Flights. Folosind inteligența artificială, opțiunea promite să găsească cele mai avantajoase bilete fără ca utilizatorul să piardă timp cu formulare și filtre complicate.

Ceea ce diferențiază această funcție este posibilitatea de a folosi limbajul natural pentru a căuta oferte. În loc să introduci datele pas cu pas, poți scrie direct „vreau două bilete ieftine dus-întors în vară pentru o vacanță de șapte zile la mare în Grecia”, iar sistemul va înțelege cerința, afișând imediat rezultatele sortate în funcție de preț. Cele mai ieftine opțiuni apar primele, oferind o experiență de căutare rapidă și intuitivă.

În spatele Flight Deals se află Gemini 2.5, cel mai nou model de AI generativ creat de Google. Acesta nu descoperă reduceri ascunse, ci îmbunătățește modul în care sunt căutate și afișate ofertele existente. Datele sunt preluate în timp real direct de la companiile aeriene, astfel încât prețurile afișate sunt actuale și corecte.

