Google, acuzat că blochează adulți pe nedrept: AI-ul care decide cine are peste 18 ani creează haos în Search

Joi, 02 Octombrie 2025, ora 20:53
Noua legislație europeană obligă platformele online să verifice strict vârsta utilizatorilor care accesează conținut destinat exclusiv adulților. În încercarea de a respecta regulile, Google a introdus un filtru bazat pe AI care însă pare să creeze mai multe probleme decât rezolvă. Tot mai mulți utilizatori se plâng că sunt tratați ca minori și blocați pe Google Search, chiar dacă sunt majori și folosesc conturi reale.

Sistemul pornește de la analiza comportamentului online. Dacă urmărești, de exemplu, clipuri cu povești pentru copii pe YouTube și apoi cauți pe Google un conținut mai „matur”, algoritmul te poate cataloga automat drept „potențial sub 18 ani”. De aici, restricțiile intră imediat în vigoare: reclamele personalizate dispar, rezultatele sensibile sunt blocate, iar pe ecran apare un mesaj vag: „Am modificat unele dintre setările dvs.” fără explicații clare.

Verificarea vârstei: de la buletin până la card de credit

Odată blocat, accesul nu se deblochează ușor. Google cere verificări suplimentare: trimiterea unei copii după actul de identitate, confirmarea prin card de credit sau folosirea unui ID digital din Google Wallet. Problema este că mulți utilizatori raportează erori tehnice și imposibilitatea de a finaliza procesul, ceea ce înseamnă că rămân blocați în mod abuziv, pe baza unei presupuneri a AI-ului.

Situația nu e nouă. Google a testat inițial aceste verificări pe YouTube, unde mii de utilizatori s-au plâns că au pierdut accesul la conținutul preferat. Acum, însă, filtrul se aplică și în Google Search, cu efecte și mai vizibile.

