Google a anunțat o investiție de 17 miliarde de dolari pentru construirea unui centru de date în statul american Wyoming, într-o perioadă în care tot mai multe comunități din Statele Unite se opun extinderii infrastructurii necesare inteligenței artificiale.

Proiectul va fi primul centru de date Google din Wyoming și va fi dezvoltat în colaborare cu Tallgrass Energy, Black Hills Energy, American Electric Power și Related Digital.

Pentru alimentarea instalației, compania intenționează să folosească inclusiv o infrastructură energetică de 702 megawați, bazată pe pile de combustie și echipată cu tehnologie pentru captarea și stocarea carbonului. Echipamentele vor fi furnizate de Bloom Energy.

Investiția arată că Google continuă să aloce sume uriașe dezvoltării inteligenței artificiale, chiar dacă extinderea centrelor de date întâmpină tot mai multe obstacole politice și economice.

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De ce tot mai mulți americani se opun construirii centrelor de date

Rezultatele alegerilor intermediare din Statele Unite au evidențiat o opoziție tot mai puternică față de astfel de proiecte. Potrivit Ballotpedia, dintre cele 41 de măsuri referitoare la centrele de date supuse votului în această săptămână, toate, cu o singură excepție, au avut rezultate nefavorabile extinderii acestora.

În Texas și Georgia, candidații care s-au opus dezvoltării centrelor de date au obținut victorii în competiții electorale importante, alimentând îngrijorările investitorilor privind viitorul infrastructurii AI.

Această situație ar putea complica planurile companiilor tehnologice, care au nevoie de tot mai multă capacitate de procesare pentru dezvoltarea și funcționarea sistemelor de inteligență artificială.

Potrivit Bloomberg, compania intenționează să supravegheze mai atent și anumite proiecte dezvoltate de Nebius, IREN și Nscale.

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