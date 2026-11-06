Americanii se opun construirii centrelor de date. Răspunsul Google: 17 miliarde de dolari investiție într-un singur centru

Autor: Vlad Ionescu
Vineri, 06 Noiembrie 2026, ora 20:02
518 citiri
Americanii se opun construirii centrelor de date. Răspunsul Google: 17 miliarde de dolari investiție într-un singur centru
Google investește miliarde FOTO: Wikipedia

Google a anunțat o investiție de 17 miliarde de dolari pentru construirea unui centru de date în statul american Wyoming, într-o perioadă în care tot mai multe comunități din Statele Unite se opun extinderii infrastructurii necesare inteligenței artificiale.

Proiectul va fi primul centru de date Google din Wyoming și va fi dezvoltat în colaborare cu Tallgrass Energy, Black Hills Energy, American Electric Power și Related Digital.

Pentru alimentarea instalației, compania intenționează să folosească inclusiv o infrastructură energetică de 702 megawați, bazată pe pile de combustie și echipată cu tehnologie pentru captarea și stocarea carbonului. Echipamentele vor fi furnizate de Bloom Energy.

Investiția arată că Google continuă să aloce sume uriașe dezvoltării inteligenței artificiale, chiar dacă extinderea centrelor de date întâmpină tot mai multe obstacole politice și economice.

De ce tot mai mulți americani se opun construirii centrelor de date

Rezultatele alegerilor intermediare din Statele Unite au evidențiat o opoziție tot mai puternică față de astfel de proiecte. Potrivit Ballotpedia, dintre cele 41 de măsuri referitoare la centrele de date supuse votului în această săptămână, toate, cu o singură excepție, au avut rezultate nefavorabile extinderii acestora.

În Texas și Georgia, candidații care s-au opus dezvoltării centrelor de date au obținut victorii în competiții electorale importante, alimentând îngrijorările investitorilor privind viitorul infrastructurii AI.

Această situație ar putea complica planurile companiilor tehnologice, care au nevoie de tot mai multă capacitate de procesare pentru dezvoltarea și funcționarea sistemelor de inteligență artificială.

Potrivit Bloomberg, compania intenționează să supravegheze mai atent și anumite proiecte dezvoltate de Nebius, IREN și Nscale.

Motoarele avioanelor scoase din uz primesc o nouă întrebuințare. De ce le folosesc companiile care dezvoltă inteligența artificială
Motoarele avioanelor scoase din uz primesc o nouă întrebuințare. De ce le folosesc companiile care dezvoltă inteligența artificială
Creșterea rapidă a inteligenței artificiale a creat o problemă neașteptată pentru marile companii de tehnologie. Centrele de date au nevoie de cantități uriașe de electricitate, iar...
Un laborator din China poate realiza singur experimente genetice. Inteligența artificială controlează roboții și analizează ADN-ul
Un laborator din China poate realiza singur experimente genetice. Inteligența artificială controlează roboții și analizează ADN-ul
Un laborator din China poate realiza experimente genetice complexe fără ca cercetătorii să fie nevoiți să controleze permanent fiecare etapă. Sistemul folosește inteligența artificială...
#tehnologie, #Google, #inteligenta artificiala , #tehnologie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
L-a invitat pe Gigi Becali la nunta, dar a fost lasat "cu ochii in soare"! Motivul surprinzator: "Se enervase"
Adevarul.ro
Cererile pentru ajutorul de incalzire se depun pana pe 20 noiembrie. Cine beneficiaza de sprijinul financiar
DigiSport.ro
A refuzat convocarea la echipa nationala si s-a terminat! "Selectionerul s-a enervat si nu-l mai cheama niciodata"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. O tranzacție de 22 de miliarde de dolari schimbă industria televiziunii. Un gigant cumpără platforma folosită în peste 100 de milioane de locuințe
  2. România ar avea nevoie de 100.000 de lucrători din afara UE în anul 2027. Ce meserii sunt căutate de angajatori
  3. Orașe americane încep să renunțe la camerele inteligente care urmăresc mașinile. De ce tehnologia a stârnit controverse
  4. Amazon vrea ca oamenii să facă cumpărături prin SMS. Inteligența artificială poate căuta produse și pregăti comenzile
  5. Nazare spune că ministrul Agriculturii are dreptul să propună plafonarea adaosului comercial la toate alimentele: „Suntem la momentul în care se construiește bugetul"
  6. Elon Musk renunță la una dintre cele mai controversate mașini Tesla. Producția Cybertruck va fi oprită în 2027
  7. Americanii se opun construirii centrelor de date. Răspunsul Google: 17 miliarde de dolari investiție într-un singur centru
  8. Erbașu avertizează: Zeci de mii de angajați riscă să fie concediați, iar salariile ar putea scădea. Statul are datorii de peste un miliard de euro către constructori
  9. Impozitarea locuințelor la valoarea de piață nu va fi aplicată în anul 2027. "Nu cred că e nevoie de șocuri în plus", spune ministrul Nazare
  10. Inteligența artificială începe să verifice pe ce se duc banii din conturile bancare. Noua funcție care poate descoperi plățile inutile

Ultimele emisiuni

Acum 9 ore

Update Politic,
Radu Miruță, despre guvernarea PSD și ce face USR în Opoziție, acolo unde este și AUR