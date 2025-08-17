Un startup vrea să cumpere Google Chrome cu 34,5 miliarde de dolari, deși valorează aproape de două ori mai puțin

Perplexity surprinde piața tech cu o ofertă neașteptată: preluarea browserului Chrome de la Google pentru 34,5 miliarde de dolari. Deși valoarea sa de piață este estimată la doar 18 miliarde, startup-ul susține că dispune de sprijin financiar din partea mai multor fonduri de investiții și că ar investi încă 3 miliarde de dolari în dezvoltarea produsului, dacă tranzacția ar fi acceptată.

O propunere îndrăzneață din partea Perplexity

Oferta nu a fost solicitată de Google, iar șansele ca aceasta să fie acceptată sunt extrem de mici. Totuși, Perplexity își afirmă determinarea, prezentându-se drept un competitor ambițios care vrea să revoluționeze modul în care utilizatorii interacționează cu internetul. Compania plănuiește să introducă reclame „hiperpersonalizate” și să lanseze un browser AI cu abonament de 200 de dolari pe lună.

În mod normal, vânzarea Chrome de către Google ar părea improbabilă. Însă, în prezent, gigantul american se confruntă cu acuzații de abuz de poziție dominantă din partea Departamentului de Justiție din SUA. Deși autoritățile au emis doar o recomandare privind posibilitatea vânzării browserului, dacă evoluția pieței și cota de piață a Google pe segmentul de căutare vor rămâne la același nivel, compania ar putea fi constrânsă în viitor să ia în calcul un asemenea pas.

