Google avertizează: un nou atac lovește direct utilizatorii de Chrome. Ce trebuie să faci imediat ca să fii protejat

Google a lansat în grabă o actualizare de urgență pentru browserul Chrome, după ce o vulnerabilitate critică a fost deja folosită în atacuri cibernetice. Este a șasea „gaură” majoră descoperită în 2025 și, potrivit specialiștilor, una dintre cele mai periculoase.

Problema a fost raportată de echipa internă Google Threat Analysis Group (TAG), recunoscută pentru monitorizarea campaniilor de spionaj online. Defectul, numit CVE-2025-10585, afectează motorul JavaScript V8 și se bazează pe o eroare de tip „type confusion”. Practic, atacatorii pot să ruleze cod malițios și să ocolească restricțiile browserului.

Cine este vizat și cât de gravă e situația

Google nu a oferit încă detalii tehnice complete pentru a nu încuraja exploatarea masivă, dar a confirmat că vulnerabilitatea este deja folosită „în sălbăticie”. Experiența TAG arată că asemenea atacuri sunt, de obicei, orchestrate de grupări de hackeri afiliate guvernelor, care vizează jurnaliști, activiști și persoane cu profil politic. Totuși, riscul este real pentru toți utilizatorii care amână actualizările.

Actualizarea aduce versiunile 140.0.7339.185/.186 pe Windows și Mac și 140.0.7339.185 pe Linux. Chiar dacă Chrome se actualizează automat, Google recomandă ca utilizatorii să verifice manual instalarea patch-ului din meniul „Ajutor” – „Despre Google Chrome” și să repornească browserul pentru aplicarea completă.

