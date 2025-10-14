Chrome devine mai „deștept” ca oricând. Google integrează Gemini direct în browser pentru a-ți rezuma paginile web

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 18:01
40 citiri
Chrome devine mai „deștept” ca oricând. Google integrează Gemini direct în browser pentru a-ți rezuma paginile web
Google FOTO Pixabay

Google pregătește una dintre cele mai utile funcții bazate pe inteligență artificială din ecosistemul său. Gemini va fi integrat direct în browserul Chrome, oferind posibilitatea de a rezuma automat orice pagină web fără a mai deschide aplicații sau tab-uri suplimentare.

Noua funcție, numită “Summarize Page”, le va permite utilizatorilor abonați la planul Gemini AI Pro să obțină instant un rezumat al conținutului aflat pe ecran. Tot ce trebuie făcut este o simplă acțiune: ținerea apăsată a butonului de power, urmată de selectarea opțiunii „Summarize Page”. În câteva secunde, Gemini va genera o versiune condensată a textului vizibil. Există totuși o limitare: rezumatul include doar informațiile aflate pe ecran, nu și cele care necesită derulare.

Teste limitate, dar potențial uriaș

Funcția se află momentan în stadiu de testare, fiind disponibilă doar pentru un grup restrâns de utilizatori incluși în programul feature flag al Google. Este compatibilă atât cu Android, cât și cu iOS, și funcționează pe majoritatea site-urilor vizitate. Un detaliu interesant: după generarea rezumatului, interogarea este salvată automat în aplicația Gemini, astfel încât utilizatorii pot reveni ulterior pentru a continua discuția sau a aprofunda subiectul.

Până acum, cei care voiau un rezumat trebuiau să copieze manual linkul în aplicația Gemini, un proces pe care noul sistem îl elimină complet.

Utilizatorii Google așteptau asta de mult timp. Acum poți ascunde reclamele din căutări cu un singur click
Utilizatorii Google așteptau asta de mult timp. Acum poți ascunde reclamele din căutări cu un singur click
După ani de plângeri din partea utilizatorilor, Google introduce o opțiune care permite ascunderea reclamelor din rezultatele de căutare. Noua funcție reorganizează complet modul în care...
Vulnerabilitate gravă descoperită în Gemini. AI-ul Google poate fi manipulat cu mesaje invizibile, dar compania refuză să intervină
Vulnerabilitate gravă descoperită în Gemini. AI-ul Google poate fi manipulat cu mesaje invizibile, dar compania refuză să intervină
Asistentul inteligent Gemini al Google este în centrul unui scandal de securitate după ce cercetătorii au descoperit o metodă prin care modelul poate fi manipulat fără ca utilizatorul să...
#tehnologie, #Google, #Chrome , #Google
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Dupa 12 ani! Michael Schumacher a dat "primul semn de viata" dupa accidentul "horror" si a aparut dovada
Adevarul.ro
Cum verifici online vechimea in munca si contributiile sociale. Ghid util pentru angajati
ObservatorNews.ro
Momentul in care mama si fetita ei suntspulberate pe trecere, in Capitala. Filmare cu camera de bord

Ep. 141 - AUR conduce detașat în...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Chrome devine mai „deștept” ca oricând. Google integrează Gemini direct în browser pentru a-ți rezuma paginile web
  2. Românii care merg în Grecia scapă de o cheltuială inutilă. Cât va costa vigneta valabilă 24 de ore în Bulgaria și de când intră în vigoare
  3. „Meseriile viitorului”. Locurile de muncă imune la „boom-ul” inteligenței artificiale: Reziliente și bănoase
  4. FMI taie drastic din prognoza de creștere economică pentru România: Doar 1% în 2025
  5. 5 verificări pe care să le faci înainte de a monta anvelopele all season
  6. Redresor auto digital pentru încărcarea acumulatorului – descoperă cât e de util
  7. Legea RCA a primit aviz de la Comisia de Buget a Camerei Deputaților în forma originală, a Guvernului Bolojan. Toate amendamentele, respinse
  8. Verificare RAR rapidă pentru mașini second hand: investiția de 33 de lei care te poate scuti de pierderi uriașe
  9. Importurile de energie electrică realizate de România în primele opt luni ale anului au crescut cu aproape 50%!
  10. Utilizatorii Google așteptau asta de mult timp. Acum poți ascunde reclamele din căutări cu un singur click