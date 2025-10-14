Chrome devine mai „deștept” ca oricând. Google integrează Gemini direct în browser pentru a-ți rezuma paginile web

Google pregătește una dintre cele mai utile funcții bazate pe inteligență artificială din ecosistemul său. Gemini va fi integrat direct în browserul Chrome, oferind posibilitatea de a rezuma automat orice pagină web fără a mai deschide aplicații sau tab-uri suplimentare.

Noua funcție, numită “Summarize Page”, le va permite utilizatorilor abonați la planul Gemini AI Pro să obțină instant un rezumat al conținutului aflat pe ecran. Tot ce trebuie făcut este o simplă acțiune: ținerea apăsată a butonului de power, urmată de selectarea opțiunii „Summarize Page”. În câteva secunde, Gemini va genera o versiune condensată a textului vizibil. Există totuși o limitare: rezumatul include doar informațiile aflate pe ecran, nu și cele care necesită derulare.

Teste limitate, dar potențial uriaș

Funcția se află momentan în stadiu de testare, fiind disponibilă doar pentru un grup restrâns de utilizatori incluși în programul feature flag al Google. Este compatibilă atât cu Android, cât și cu iOS, și funcționează pe majoritatea site-urilor vizitate. Un detaliu interesant: după generarea rezumatului, interogarea este salvată automat în aplicația Gemini, astfel încât utilizatorii pot reveni ulterior pentru a continua discuția sau a aprofunda subiectul.

Până acum, cei care voiau un rezumat trebuiau să copieze manual linkul în aplicația Gemini, un proces pe care noul sistem îl elimină complet.

Ads