Podcast în loc de citit. Google Chrome se transformă într-un „narator digital” cu noua funcție AI

Chrome pentru Android se transformă într-un adevărat „narator digital”. Noua funcție Read Aloud cu AI, deja disponibilă în versiunea stabilă a browserului, nu mai citește simplu textul unei pagini, ci îl rezumă și îl redă sub forma unui podcast interactiv, cu două voci generate de inteligența artificială.

Astfel, orice articol poate fi ascultat rapid, ca o conversație lejeră, fără să mai fie nevoie să parcurgi manual paragrafe întregi.

Cum funcționează noul Audio Overview

Odată activată, opțiunea Audio Overview transformă textul paginii într-o prezentare audio sintetizată. Practic, Chrome creează un rezumat și îl livrează sub formă de dialog între doi prezentatori AI.

Accesul la funcție este simplu: deschizi pagina dorită, apeși pe meniul cu trei puncte din colțul dreapta-sus și selectezi “Listen to this page”. În modul Reading Mode apare un nou buton lângă controlul vitezei de redare, care permite activarea sau dezactivarea podcastului AI.

Google lucra de câteva luni la această opțiune. Mai întâi a testat-o în Chrome Canary, apoi în varianta beta pentru Android. Acum, funcția a ajuns și în build-ul stabil, ceea ce înseamnă că va fi disponibilă la scară largă.

Ads