Google adaugă traducere în „Circle to Search”. Funcția ajunge prima dată pe telefoanele Samsung

Google continuă să îmbunătățească una dintre cele mai apreciate funcții AI de pe Android, „Circle to Search”. Lansată inițial pe seria Galaxy S24, funcția a devenit rapid un argument-cheie pentru utilitatea inteligenței artificiale pe telefoane. Acum, compania o extinde cu o opțiune nouă: traducerea textelor în timp real, direct în timp ce utilizatorii fac scroll sau schimbă aplicațiile.

Noul instrument, denumit „Scroll and Translate”, se activează simplu: prin apăsare lungă pe butonul Home sau pe bara de navigare (în funcție de tipul de control), după care se selectează pictograma Translate și apoi opțiunea dedicată. Din acel moment, textele afișate pe ecran sunt traduse continuu, fără a mai fi nevoie de opriri sau comenzi suplimentare.

Google a confirmat că traducerea era deja una dintre cele mai populare opțiuni oferite de „Circle to Search”. Tocmai de aceea, integrarea acestei noi funcționalități vine ca un upgrade firesc, menit să facă experiența mult mai fluidă.

Funcția „Scroll and Translate” va începe să fie disponibilă chiar din această săptămână, însă inițial doar pe anumite modele Samsung. Ulterior, opțiunea va fi extinsă și către alte dispozitive Android compatibile.

