Atenție la „Google Day”: o înșelătorie care îți poate fura contul și banii. Cum recunoști frauda și ce ai de făcut

Un val de mesaje înșelătoare circulă în aceste zile pe SMS și aplicații de chat, folosind numele Google pentru a promite cadouri sau premii de aniversare. În realitate, este vorba despre o campanie de phishing atent mascată, care are ca scop furtul de date bancare, parole sau chiar accesul complet la conturile Google ale victimelor.

Escrocii folosesc un truc simplu: inventează o campanie imaginară numită „Google Day” și îți spun că ești „utilizator norocos” sau „câștigător” al unui premiu. Pentru a-l revendica, ești invitat să deschizi un link. Site-ul pe care ajungi imită perfect paginile oficiale Google și îți cere să introduci informații personale sau să te autentifici. Odată ce ai făcut asta, hackerii pot folosi cookie-uri sau sesiuni active pentru a ocoli chiar și autentificarea în doi pași, scrie Playtech.

Cum îți poți da seama că ești ținta unei fraude

Google nu desfășoară promoții de tip „ai câștigat pentru că sărbătorim azi”. Există însă câteva semnale clare care trădează escrocheria: texte cu greșeli de exprimare, un ton presant („acționează acum”), promisiuni nerealiste („premiu garantat”) și linkuri scurte sau cu domenii suspecte.

Dacă primești un astfel de mesaj, cea mai sigură reacție este să-l ștergi imediat, fără a accesa linkul. În cazul în care ai deschis deja pagina sau ai introdus date, schimbă parola contului Google, deconectează toate sesiunile active și rulează un Security Checkup. În paralel, verifică și tranzacțiile cardului bancar.

Specialiștii recomandă activarea sistemului de autentificare cu passkey, mai sigur decât parolele tradiționale și imun la multe forme de phishing. La fel de important, folosește aplicații de autentificare sau chei fizice pentru 2FA, nu coduri prin SMS, și păstrează parolele într-un manager dedicat. Menține telefonul și aplicațiile la zi și setează alerte pentru activități suspecte.

