Google Drive primește protecție automată împotriva atacurilor ransomware. Cum funcționează protecția AI care îți face documentele mai sigure

Marti, 30 Septembrie 2025, ora 20:17
Google face un pas important în lupta cu unul dintre cele mai temute tipuri de malware. Noua versiune a aplicației Google Drive pentru desktop integrează un model de inteligență artificială antrenat special pentru a detecta și bloca atacurile cu ransomware înainte ca fișierele să fie complet compromise.

Cum funcționează protecția AI

Algoritmul a fost instruit pe milioane de mostre de ransomware reale și este capabil să recunoască semnele care indică modificarea malițioasă a fișierelor. În momentul în care detectează o activitate suspectă, cum ar fi criptarea masivă și bruscă a documentelor, Drive suspendă automat sincronizarea fișierelor afectate. Astfel, este evitată propagarea versiunilor corupte în cloud.

Ulterior, utilizatorul primește alerte pe desktop și prin e-mail, având opțiunea de a restaura rapid fișierele la o versiune sigură, neatinsă de malware. Google promite că procesul este automatizat și intuitiv, astfel încât chiar și utilizatorii neexperimentați să poată recupera datele pierdute fără dificultăți.

Funcția este disponibilă în open-beta începând de azi, urmând să fie activată oficial pentru toți utilizatorii până la finalul anului.

Important de subliniat: Google nu accesează conținutul fișierelor, ci analizează doar tiparele de modificare și metadatele asociate. Motorul de detecție se actualizează constant prin integrarea de informații noi despre amenințări, inclusiv prin colaborarea cu platforma VirusTotal.

