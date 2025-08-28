Google deschide pentru toată lumea un editor video online gratuit. Ce funcții sunt disponibile

Google a decis să ofere acces global la Google Vids, un editor video online care până acum era rezervat doar abonaților Workspace. Noul instrument este integrat direct în Google Drive și funcționează în browser, fie că folosești Chrome, Firefox sau Edge.

Pentru a-l deschide, este suficient să selectezi un fișier video din Drive, iar editorul pornește automat. Interfața este gândită să fie simplă și intuitivă, astfel încât să poți adăuga materiale audio și video, texte sau tranziții fără cunoștințe avansate.

Funcții AI integrate și limitări clare

Una dintre atracțiile principale este integrarea cu Gemini, inteligența artificială a Google. Cu ajutorul unui simplu prompt, aceasta poate genera un videoclip sau un storyboard, completat automat cu imagini și sunet. Există și opțiunea de a folosi avataruri AI care să citească un script în locul tău, o soluție utilă pentru cei care nu se simt confortabil în fața camerei.

Totuși, există și restricții. Un clip nu poate depăși 35 de minute sau 4 GB, iar funcțiile AI au limite zilnice: maximum zece clipuri de câte opt secunde fiecare, la rezoluție 720p și 24 fps. În plus, utilizatorii care nu au cont Workspace vor putea accesa doar editorul de bază, fără funcțiile de inteligență artificială.

