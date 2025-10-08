Google lansează Gemini 2.5: primul AI capabil să navigheze pe internet ca un om real

Google duce interacțiunea cu inteligența artificială la un nou nivel. Noul model Gemini 2.5 Pro Computer Use, dezvoltat de filiala DeepMind, poate naviga pe web, derula pagini, apăsa butoane, completa formulare și chiar face cumpărături online, totul pornind de la o simplă instrucțiune în text.

Practic, Gemini 2.5 acționează ca un utilizator real aflat în fața calculatorului, doar că lucrează într-un mediu virtual. Poate analiza conținutul unui site, interpreta instrucțiunile primite și reacționa inteligent, de exemplu, căutând un produs, comparând prețurile și finalizând o comandă în numele tău.

AI care „vede” și „acționează” în browser

Gemini 2.5 reproduce experiența umană de utilizare a browserului, dar fără intervenția directă a omului. Modelul este integrat nativ cu Chrome și Google Search, ceea ce îi oferă un avantaj major în viteză și acuratețe față de soluțiile similare.

Sundar Pichai, CEO-ul Google, a descris lansarea ca „un pas important spre crearea agenților AI de uz general”, capabili să interacționeze natural cu lumea digitală.

Tehnologia nu este însă disponibilă direct pentru public. Google a încheiat un parteneriat cu startup-ul Browserbase, fondat de fostul inginer Twilio Paul Klein, care oferă un browser virtual headless — un mediu fără interfață grafică, creat special pentru agenți AI, dar care permite și o vizualizare în timp real a acțiunilor modelului.

Mai exact, noul model ar putea fi instruit să facă achiziții online (alimente, haine, bilete de avion etc.), să completeze formulare sau cereri birocratice, să compare oferte și prețuri pe mai multe site-uri sau chiar să facă cercetări avansate în timp real.

