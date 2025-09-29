Google schimbă regulile jocului pe Android: dezvoltatorii, obligați să-și schimbe sistemul de lucru

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 18:43
52 citiri
Google schimbă regulile jocului pe Android: dezvoltatorii, obligați să-și schimbe sistemul de lucru
FOTO Unsplash

Gigantul american pregătește un set de cerințe mai dure pentru toți dezvoltatorii Android. Printre acestea se numără validarea identității prin trimiterea unui act oficial și a unor date personale suplimentare, dar și declararea cheilor de semnare ale aplicațiilor direct către Google.

Oficial, compania spune că aceste măsuri sporesc siguranța și nu afectează libertatea dezvoltatorilor, care pot distribui aplicații prin sideloading sau prin magazine alternative. În realitate însă, comunitatea open-source vede în aceste reguli o lovitură directă pentru proiectele independente.

F-Droid: „Va fi sfârșitul magazinelor alternative”

Platforma F-Droid, cunoscută de peste 15 ani ca sursă sigură pentru aplicații gratuite și open-source fără reclame și trackere, avertizează că noile reguli ar putea însemna închiderea sa.

Dezvoltatorii care contribuie voluntar la aplicațiile de pe F-Droid ar fi obligați să se înregistreze la Google și să predea datele sensibile ale proiectelor lor, lucru imposibil pentru un ecosistem descentralizat. „Decretul de înregistrare a dezvoltatorilor va pune capăt proiectului F-Droid și altor surse de aplicații gratuite/open-source așa cum le cunoaștem astăzi”, au transmis administratorii platformei.

Google Photos primește editare conversațională: modifici pozele doar vorbind cu AI-ul. Cum funcționează
Google Photos primește editare conversațională: modifici pozele doar vorbind cu AI-ul. Cum funcționează
Funcția de editare conversațională, până acum exclusivă telefoanelor Pixel 10, se extinde și pe restul dispozitivelor Android. Cu ajutorul tehnologiilor Gemini, aplicația Google Photos...
Atenție la „Google Day”: o înșelătorie care îți poate fura contul și banii. Cum recunoști frauda și ce ai de făcut
Atenție la „Google Day”: o înșelătorie care îți poate fura contul și banii. Cum recunoști frauda și ce ai de făcut
Un val de mesaje înșelătoare circulă în aceste zile pe SMS și aplicații de chat, folosind numele Google pentru a promite cadouri sau premii de aniversare. În realitate, este vorba despre o...
#tehnologie, #Google, #Android , #android
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Kremlinul face acuzatii grave dupa ce partidul Maiei Sandu a castigat alegerile: "E ceva ce putem afirma cu certitudine"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Lovitura de proportii! FIFA a decis: 0-3 la "masa verde", dupa ce au castigat cu 2-0 pe teren, si pot pierde calificarea la CM

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. A fost publicat proiectul rectificării de buget. Deficitul ar crește cu aproape 25 de miliarde de lei
  2. YouTube Premium Lite a ajuns și în România: 17 lei pe lună pentru… reclame „mai puține”
  3. Rotația anvelopelor, cât de des și cum
  4. Apple a reușit să scrie istorie! Noul procesor de iPhone 17 bate la viteză chiar și cip-urile de calculatoare
  5. Samsung pregătește o schimbare neașteptată pentru viitorul său flagship: scapă de titan, dar vine cu o surpriză pentru S Pen!
  6. Directorul executiv al Xiaomi a mărturisit de ce firma a cumpărat trei Tesla Model Y: "Le-am dezasamblat complet"
  7. Google schimbă regulile jocului pe Android: dezvoltatorii, obligați să-și schimbe sistemul de lucru
  8. Google Photos primește editare conversațională: modifici pozele doar vorbind cu AI-ul. Cum funcționează
  9. Ce va oferi noul iPhone 17e, telefonul de buget al celor de la Apple. Compania nu vrea să repete confuzia de anul trecut
  10. Gata cu împrumuturile de bani cu dobândă. Camăta se pedepsește cu închisoare până la cinci ani. Legea a fost promulgată de Nicușor Dan