Google Maps se schimbă cu ajutorul inteligenței artificiale. Ce funcții noi pregătește pentru șoferi

Google Maps pregătește una dintre cele mai mari schimbări din ultimii ani, cu ajutorul inteligenței artificiale Gemini. Aplicația nu se va mai limita la afișarea traseelor și a informațiilor despre trafic, ci va putea explica mai clar ce se întâmplă pe drum, va oferi indicații mai naturale și îi va ajuta pe șoferi să găsească locuri sau servicii fără să folosească telefonul în timpul condusului.

Una dintre principalele noutăți este Immersive Navigation, un sistem care transformă harta obișnuită într-o reprezentare tridimensională a traseului.

Clădirile, pasajele, intersecțiile și relieful vor apărea mai detaliat, iar aplicația va evidenția benzile de circulație, trecerile de pietoni și semafoarele. Scopul este ca șoferii să înțeleagă mai ușor încotro trebuie să se îndrepte, mai ales în intersecțiile complicate.

Google schimbă și modul în care sunt oferite indicațiile vocale. În locul unor instrucțiuni bazate exclusiv pe distanțe, aplicația poate folosi repere vizibile, precum benzinării, restaurante sau clădiri cunoscute. De asemenea, șoferii vor putea afla mai clar de ce le este recomandat un traseu alternativ, inclusiv dacă acesta presupune taxe suplimentare sau un drum mai lung, dar cu trafic redus.

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Inteligența artificială va putea răspunde la întrebări în timpul călătoriei

O altă schimbare este integrarea mai profundă a asistentului Gemini. Șoferii vor putea solicita vocal informații despre restaurante, stații de încărcare pentru mașini electrice sau alte opriri de pe traseu.

Sistemul permite și raportarea unor accidente sau blocaje în trafic prin comenzi vocale, fără introducerea manuală a informațiilor.

Google a prezentat și funcția Ask Maps, care permite formularea unor întrebări mai complexe. De exemplu, aplicația poate căuta un restaurant potrivit pentru o anumită oprire sau poate recomanda locuri de vizitat pe parcursul unei călătorii. Răspunsurile sunt generate folosind informații despre sute de milioane de locuri, inclusiv recenziile utilizatorilor.

Modificările vizează și ultima parte a traseului. Google Maps va putea evidenția intrarea în clădirea de destinație, parcările din apropiere și partea străzii pe care se află adresa căutată, reducând situațiile în care șoferii ajung la destinație, dar continuă să caute locul exact.

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Noile funcții sunt introduse treptat, iar disponibilitatea diferă în funcție de țară, dispozitiv și sistemul de operare.

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