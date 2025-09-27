Cum au primit șoferii amenzi din cauza navigației Google Maps. Primăria s-a implicat și le ia apărarea

Autor: Vlad Ionescu
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 23:49
422 citiri
Cum au primit șoferii amenzi din cauza navigației Google Maps. Primăria s-a implicat și le ia apărarea
Bărbat care conduce Foto: Pexels

Șoferii din Laois, Irlanda, au primit amenzi pentru viteză, deși susțin că respectau limitele afișate pe Google Maps și pe sistemele integrate din mașinile lor.

În februarie 2025, limitele de viteză pe numeroase drumuri locale au fost reduse de la 80 km/h la 60 km/h, în cadrul unui program național de siguranță rutieră. Doar că schimbările nu au fost actualizate în aplicațiile de navigație. Rezultatul? Șoferii au condus liniștiți cu 75–78 km/h, convinși că sunt în regulă, pentru ca apoi să fie surprinși de radare și amendați.

Consilierul local Aisling Moran a ridicat problema în ședința districtului Portarlington–Graiguecullen: „Șoferii erau convinși că limita este încă de 80 km/h, pentru că asta arătau Google Maps și ecranele din bord. Mulți au fost șocați când au primit amenzile.”

Chiar și mașina consilierului, un model nou, afișa în bord vechea limită de 80 km/h.

Ce fac autoritățile

Inginerul executiv Tom Drennan a confirmat că situația va fi analizată împreună cu Oficiul de Management Rutier. Autoritățile promit verificări și montarea de noi indicatoare, acolo unde semnalizarea lipsește sau este insuficientă.

Până atunci însă, șoferii sunt sfătuiți să ignore aplicațiile și să respecte semnele rutiere fizice, singurele recunoscute oficial.

Meta lovește din nou. Compania introduce un abonament contra-cost pentru confidențialitatea datelor personale
Meta lovește din nou. Compania introduce un abonament contra-cost pentru confidențialitatea datelor personale
Meta a stârnit un val de controverse în Marea Britanie pentru utilizatorii de Facebook și Instagram. Noua regulă îi obligă pe oameni să aleagă între a plăti un abonament lunar pentru a...
Discuții contradictorii despre noul iPhone 17 Pro. Apple spune că urmele vizibile nu sunt defecte, ci doar uzură normală
Discuții contradictorii despre noul iPhone 17 Pro. Apple spune că urmele vizibile nu sunt defecte, ci doar uzură normală
Noua generație iPhone a stârnit discuții aprinse după ce mai mulți utilizatori au observat urme vizibile pe marginile și spatele telefoanelor, la scurt timp după lansare. Fotografiile din...
#tehnologie, #Google Maps, #waze , #Waze
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Pana ma voi retrage!". Ianis Hagi le-a spus-o clar jurnalistilor turci, dupa meciul cu Galatasaray
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
Camp din Bucuresti, transformat in 10 ani in zona cu blocuri de lux. Apartamentele de 2 camere la 200.000 EURO

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Florin Cîțu, ironic: "Nu eliminăm controlul prețurilor pentru 17 produse – ar exploda prețurile și ne interesează soarta românilor. Dar creștem TVA la majoritatea produselor și serviciilor"
  2. Cum au primit șoferii amenzi din cauza navigației Google Maps. Primăria s-a implicat și le ia apărarea
  3. Meta lovește din nou. Compania introduce un abonament contra-cost pentru confidențialitatea datelor personale
  4. Recomandarea Băncii Europene să ținem bani la saltea le amintește românilor de întunecații ani '90. „Pe de altă parte, atunci degeaba îi țineai sub pernă, că era inflația 300%”
  5. Recenzia virală a unui rus la Lada Largus, Dacia Logan MCV de primă generație care încă se produce în Rusia. Ce primești pentru 18.500 de euro. „Măi, băieți. E 2025!” VIDEO
  6. Discuții contradictorii despre noul iPhone 17 Pro. Apple spune că urmele vizibile nu sunt defecte, ci doar uzură normală
  7. Marius Barbu (NEPI Rockcastle) la The Real Estate Event: ”Am avut rezultate bune. Piața s-a dezvoltat, puterea de cumpărare a crescut și clienții noștri s-au rafinat”
  8. O nouă criză financiară internațională? Haos și investitori revoltați în una din cele mai active zone ale piețelor financiare
  9. Scenariu negru pentru 2026 anunțat de consilierul guvernatorului BNR. "Riscăm o criză ca în Grecia, fără bani de pensii și salarii"
  10. Noi concedieri în masă în industria auto germană. Un producător de talie internațională va da afară peste 13.000 de muncitori