Google Maps îți va arăta drumul direct pe ecranul blocat, fără să mai atingi telefonul. Când va fi disponibilă noua funcție

Google testează o nouă funcționalitate menită să simplifice modul în care utilizatorii folosesc aplicația de navigație. Indicațiile Google Maps vor putea fi afișate în timp real direct pe ecranul blocat, alături de notificări și alte informații esențiale, fără a mai fi necesară deblocarea telefonului.

Cum va funcționa noua opțiune

Sistemul utilizează mecanismul de notificări Android pentru a afișa direcțiile de orientare lângă iconițele pentru baterie, semnal sau conexiunea Wi-Fi. Utilizatorii vor putea vizualiza nu doar săgețile de orientare, ci și timpul estimat de sosire, distanța rămasă și un buton dedicat pentru încheierea navigației. Aceste informații vor apărea sub formă de carduri cu logo-ul Google, vizibile atât în lista de notificări, cât și pe Lock Screen.

Față de sistemul actual, bazat în principal pe instrucțiuni audio și pe consultarea manuală a hărții, noua funcție aduce un avantaj considerabil. Chiar și atunci când utilizatorii folosesc alte aplicații sau răspund la mesaje, direcțiile de navigație rămân la vedere.

Funcționalitatea, denumită Live Updates, este disponibilă momentan în versiunea Android 16 QPR 2 Beta și poate fi testată de un număr limitat de utilizatori. Lansarea oficială la scară largă este programată pentru finalul anului, cel mai probabil în luna decembrie.

