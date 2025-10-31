Google Maps se transformă printr-un mod special care „taie” din ecran ca să salveze bateria. Cum va funcționa

Google Maps se transformă printr-un mod special care „taie" din ecran ca să salveze bateria. Cum va funcționa
În curând, Google Maps ar putea arăta complet diferit atunci când navighezi cu bateria pe roșu. Google testează o funcție experimentală menită să prelungească autonomia telefoanelor în timpul drumurilor lungi, un mod de economisire a energiei care simplifică aplicația până la esențial.

În locul hărții colorate și al interfeței detaliate, noul mod afișează doar indicațiile esențiale, transformând ecranul într-o variantă monocromă, minimalistă, cu text redus și grafice aproape inexistente. Practic, telefonul intră într-un „mod de supraviețuire” vizual, în care vezi doar ce contează pentru a ajunge la destinație.

Navigare în alb-negru, activată printr-un gest neașteptat

Potrivit Android Authority, funcția denumită „Power Saving Mode” a fost descoperită în versiunea beta 25.44.03.824313610 a aplicației pentru Android. Activarea sa nu se face din setările aplicației, ci printr-un gest surprinzător: apasarea butonului fizic de pornire al telefonului în timpul navigării. Imediat, ecranul se simplifică radical, iar în colț apare mesajul „New! Power saving mode”.

Deocamdată, există și câteva limitări: funcția pare să funcționeze doar în mod portret, iar informațiile oferite pentru transportul public sunt reduse la minimum, uneori lipsind chiar și numele străzilor sau numerele de autobuz. Totuși, instrucțiunile vocale rămân active, compensând absența detaliilor vizuale.

Google nu a oferit încă un termen de lansare oficial, însă testele sugerează că gigantul lucrează intens la optimizarea acestei opțiuni.

Acordul secret dintre Google, Amazon și Israel care stârnește îngrijorare la nivel global
Acordul secret dintre Google, Amazon și Israel care stârnește îngrijorare la nivel global
Potrivit unei investigații publicate de The Guardian, giganții Google și Amazon ar fi încheiat cu statul Israel un acord confidențial care conține clauze neobișnuite privind gestionarea...
Războiul pe libertatea Android. F-Droid acuză Google că „ucide” instalarea aplicațiilor din surse externe
Războiul pe libertatea Android. F-Droid acuză Google că „ucide” instalarea aplicațiilor din surse externe
Discuțiile despre libertatea Android revin în prim-plan, după ce F-Droid, unul dintre cele mai populare magazine alternative de aplicații, acuză Google că ar pregăti, în secret, sfârșitul...
