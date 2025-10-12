Funcția pe care toți utilizatorii o vor folosi în Google Maps a fost activată. Cum funcționează Ask Maps

Autor: Vlad Ionescu
Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 16:14
333 citiri
FOTO Unsplash

Google transformă aplicația Maps într-un adevărat asistent personal de călătorie. Odată cu lansarea funcției Ask Maps, utilizatorii pot pune întrebări direct în aplicație: de la „unde mănânc cel mai bine în apropiere?” până la „care e cel mai rapid drum spre telecabină?”, iar răspunsurile vin instant prin intermediul inteligenței artificiale Gemini.

Cum funcționează Ask Maps

Butonul Ask Maps apare chiar sub bara de căutare și deschide o fereastră interactivă similară cu interfața chatbotului Gemini. Utilizatorii pot tasta sau vorbi direct cu AI-ul, care oferă sugestii personalizate pentru locuri de vizitat, trafic, restaurante sau activități locale.

Printre exemplele de întrebări sugerate de aplicație se numără restaurante care servesc cocktailuri și gustări sau lucruri interesante de făcut în acest weekend în zona mea.

Dacă te afli, de exemplu, într-o zonă montană și întrebi „unde e cea mai apropiată telecabină?”, AI-ul îți va genera automat ruta completă spre destinație, integrându-se perfect în sistemul de navigare Maps.

Funcția aduce chatbotul Gemini direct în Maps, adaptându-l contextului tău, fie că explorezi un oraș nou sau cauți atracții în apropiere. Totuși, Google avertizează că, fiind un model AI, răspunsurile pot varia și uneori pot devia de la intenția exactă a utilizatorului, mai ales în cazul întrebărilor ambigue.

Ask Maps face parte dintr-un val mai amplu de actualizări prin care Google vrea să transforme experiența de orientare într-una complet asistată de inteligență artificială.

#tehnologie, #Google Maps, #inteligenta artificiala , #Google
