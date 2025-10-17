Google Maps va afișa timpul până acasă chiar și fără să setezi o rută. Cum funcționează noua funcție

17 Octombrie 2025
Google adaugă o funcție practică în aplicația Maps: vei putea vedea timpul estimat până acasă chiar și fără să introduci manual destinația. Noua funcție afișează permanent, sub bara de căutare, un cartonaș „Home” cu durata estimată a călătoriei, actualizată în timp real în funcție de trafic și mijlocul de transport preferat.

Practic, aplicația va calcula automat cât ți-ar lua să ajungi acasă din locul unde te afli, fără să mai pornești o sesiune de navigație. Este o îmbunătățire gândită pentru utilizatorii care obișnuiau să verifice Google Maps doar pentru a vedea „cât mai durează până ajung acasă”, fără intenția de a începe efectiv drumul.

De exemplu, dacă lucrezi peste program și vrei să știi cât va dura drumul din cauza traficului de seară, informația va fi acum disponibilă instantaneu. Estimarea este colorată în funcție de condițiile de trafic: portocaliu pentru trafic aglomerat și roșu pentru congestionare severă.

Funcția face parte dintr-un val mai amplu de actualizări aduse aplicației în 2025, care includ și afișarea orei estimative de sosire în planificatorul de rute, chiar dacă navigația nu a fost pornită.

Motivația din spatele noutății este simplă. Google știe că majoritatea utilizatorilor își cunosc drumul spre casă și nu au nevoie de instrucțiuni pas cu pas, ci doar de o estimare realistă a timpului.

