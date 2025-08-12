Google Maps testează un sistem de avertizare pentru șoferi în zonele cu risc ridicat de accidente. Cum va funcționa

Google a anunțat o colaborare cu autoritățile din Delhi pentru a introduce o funcție specială în Google Maps, menită să ajute șoferii să evite zonele cu un istoric ridicat de accidente. Noua opțiune va marca pe hartă „black spots”, locurile identificate oficial ca fiind periculoase, și va avertiza utilizatorii atunci când se apropie de acestea.

Funcția folosește o bază de date guvernamentală, actualizată anual, și promite o acuratețe mai mare decât aplicațiile care se bazează doar pe raportările comunității. În 2023, în Delhi au fost identificate 111 puncte negre, cu peste o mie de accidente și aproape 500 de victime, cifre care justifică necesitatea unei astfel de inițiative.

Spre deosebire de avertizările din Waze sau alte platforme, care se bazează pe date trimise de utilizatori, noua funcție Google Maps se sprijină exclusiv pe informații verificate de autorități. Această abordare crește credibilitatea și poate influența direct comportamentul șoferilor, reducând riscul de accidente în zonele semnalizate.

Momentan, nu au fost oferite detalii despre modul exact în care vor apărea notificările în aplicație.

