O aplicație care funcționează foarte bine pentru orientarea prin oraș poate deveni o alegere periculoasă pe munte. Salvatorii montani din Marea Britanie avertizează că tot mai mulți excursioniști tineri ajung să se rătăcească sau să aibă nevoie de ajutor după ce folosesc Google Maps pentru a găsi drumul pe trasee dificile.

Problema îi afectează în special pe tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani, obișnuiți să se bazeze pe telefon pentru deplasările zilnice.

Un incident recent a avut loc pe Scafell Pike, cel mai înalt munte din Anglia, unde trei bărbați s-au rătăcit în timpul coborârii. Aceștia foloseau o versiune veche a Google Maps și au avut nevoie de intervenția echipelor de salvare montană.

După operațiune, reprezentanții Wasdale Mountain Rescue Team au atras atenția că Google Maps nu este o aplicație concepută special pentru orientarea pe munte.

Spre deosebire de hărțile topografice, aplicația nu oferă întotdeauna informațiile necesare pentru evaluarea dificultății unui traseu, precum curbele de nivel, zonele stâncoase sau diferențele mari de altitudine.

Ce recomandă Google și salvatorii montani celor care folosesc telefonul pe munte

Google a recunoscut limitele aplicației și a explicat că aceasta este dezvoltată în principal pentru navigarea pe străzi și drumuri obișnuite.

Estimările timpilor de deplasare sunt calculate folosind viteze medii de mers pe jos, ceea ce nu reflectă întotdeauna dificultatea terenului montan. Compania recomandă folosirea hărților și aplicațiilor specializate pentru drumeții.

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Printre alternativele indicate de salvatorii britanici se numără OS Maps, Hiiker și Outdooractive, care oferă informații mai potrivite pentru traseele montane.

Totuși, nici o aplicație dedicată nu elimină complet riscurile.

Pippa Archer, instructoare de alpinism și escaladă din Kendal, recomandă ca turiștii să aibă asupra lor și o hartă fizică, alături de o busolă. Telefoanele se pot descărca, pot pierde semnalul sau pot întâmpina probleme tehnice exact atunci când utilizatorul are nevoie de indicații.

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