Google Maps devine tot mai complex. Încă un pas care schimbă modul în care folosim aplicația

Când Google a cumpărat Waze pentru 1,31 miliarde de dolari, mulți au crezut că aplicația are zilele numărate. La acea vreme, Google Maps domina deja zona navigației, iar ideea unui produs concurent părea lipsită de sens.

În 2019, Google a adăugat în propria aplicație funcția de raportare a incidentelor, un element definitoriu pentru succesul Waze. Utilizatorii au putut marca pe hartă accidente, radare sau ambuteiaje, ceea ce a alimentat speculațiile că Google pregătește dispariția Waze. Însă aplicația a continuat să existe separat.

Google Maps adună tot mai multe funcții de la Waze

Pe măsură ce anii au trecut, Google Maps a început să semene din ce în ce mai mult cu rivalul său intern. În 2024, raportările au fost integrate și pe Android Auto și CarPlay, inclusiv date despre prezența poliției sau camere mobile de viteză. Astăzi, aplicația permite raportarea a zece tipuri de incidente, de la accidente și drumuri inundate până la vizibilitate redusă sau șantiere.

Aceste funcții fac din Google Maps o alternativă mai simplă și mai concentrată decât Waze. Spre deosebire de avalanșa de detalii pe care o poate oferi Waze, Google se limitează la cele mai frecvente situații, un avantaj pentru șoferii care nu vor să fie bombardați cu informații.

