Google Meet introduce funcția prin care poți arăta perfect în apeluri video fără să faci nimic

Google aduce machiajul generat de inteligență artificială. Noua opțiune, integrată direct în Google Meet, le permite utilizatorilor să aplice virtual un machiaj realist, care se mișcă natural odată cu expresiile feței. Practic, e ca și cum ai avea un make-up artist digital, gata de lucru înaintea fiecărui call.

Instrumentul se numește Touch-up tool și face parte din suita de funcții vizuale care completează fundalurile generate de AI. Spre deosebire de filtrele simple din rețelele sociale, această versiune folosește un model AI avansat care menține machiajul stabil și credibil chiar și în apeluri lungi sau în mișcare.

Machiaj digital în două niveluri și 12 stiluri personalizate

Utilizatorii pot alege între două moduri principale: Subtil care corectează ușor imperfecțiunile, luminează zona de sub ochi și oferă un look natural, odihnit sau Netezire care aplică o versiune mai pronunțată a efectului, potrivită pentru ședințe importante sau zile în care oboseala se citește pe chip.

Pe lângă aceste opțiuni, există 12 stiluri de machiaj complet personalizabile, de la look-uri elegante și profesionale, până la variante mai expresive. În plus, utilizatorii pot regla intensitatea machiajului și îl pot salva pentru apelurile viitoare.

Activarea se face rapid, mai exact în timpul unei videoconferințe, treci cu mouse-ul peste fluxul propriu de imagine, selectezi „Backgrounds and effects” și alegi machiajul dorit. Noua funcție este disponibilă exclusiv pentru abonații Google Workspace (Enterprise Essentials, Business Standard/Plus, Education Plus etc).

