Google aduce în România Modul AI din Search pentru căutări mai inteligente. Cum funcționează

Google a lansat oficial în România Modul AI, o nouă funcționalitate integrată în motorul său de căutare, care folosește modelul Gemini 2.5 pentru a oferi răspunsuri elaborate și contextuale la întrebările utilizatorilor. Noua opțiune este disponibilă treptat, începând din această săptămână, atât în versiunea web, cât și în aplicația Google pentru Android și iOS.

Practic, atunci când tastezi o întrebare, poți alege să primești răspunsul în „varianta AI”, un rezumat inteligent al celor mai relevante informații de pe internet, însoțit de explicații suplimentare, sugestii de explorare și linkuri către surse externe.

Un mod de căutare mai natural, mai vizual și mai interactiv

„Modul AI” este gândit pentru a înțelege mai bine intenția din spatele întrebării și pentru a oferi un răspuns direct, fără să fie nevoie de mai multe căutări succesive. În plus, sistemul este multimodal, utilizatorii pot căuta nu doar prin text, ci și prin voce sau imagini, folosind camera telefonului prin funcția Google Lens.

Astfel, poți fotografia un obiect și cere detalii despre el, poți cere comparații între produse sau chiar sarcini mai complexe, cum ar fi „Fă un tabel cu metodele de preparare a cafelei”. Potrivit companiei, această funcție este ideală pentru interogări complicate, planificarea de vacanțe sau rezumarea informațiilor din surse multiple.

