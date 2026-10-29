Google anunță și mai multe reclame în motorul de căutare. Unde vor apărea acestea

Google începe să transforme AI Mode într-un produs tot mai apropiat de modelul clasic de monetizare a motorului său de căutare. Compania extinde afișarea reclamelor în experiența bazată pe Gemini și adaugă formate noi pentru utilizatorii care continuă conversația cu întrebări suplimentare.

Reclamele din AI Mode vor ajunge în încă zece țări, printre care India, Australia și Canada, iar Google intenționează să extindă sistemul pe mai multe piețe până la finalul anului.

În Statele Unite apare și un format nou, numit „multi-turn ads”. Acesta permite ca rezultatele sponsorizate să fie afișate în mai multe etape ale aceleiași conversații, pe măsură ce utilizatorul continuă să detalieze ce caută.

Reclamele vor folosi contextul oferit în conversație

AI Mode funcționează diferit față de Google Search clasic. În locul unor căutări scurte, utilizatorii formulează cereri mai detaliate și explică exact ce produs, serviciu sau informație caută.

Ads

Google spune că întrebările din AI Mode sunt, în medie, de aproximativ trei ori mai lungi decât cele introduse într-o căutare tradițională. Asta oferă sistemului mai mult context și permite afișarea unor reclame mai bine adaptate cererii.

De exemplu, într-o căutare pentru un telefon cu autonomie bună și cameră performantă, Gemini poate afișa atât recomandări obișnuite, cât și produse promovate de advertiseri. Acestea vor fi marcate ca rezultate sponsorizate pentru a putea fi diferențiate de cele generate în mod normal.

Google susține că reacția utilizatorilor la aceste listări este comparabilă cu cea observată în cazul reclamelor pentru produse afișate deja în motorul de căutare.

Schimbarea este importantă și pentru modul în care compania încearcă să monetizeze serviciile AI. AI Mode poate răspunde direct la multe întrebări și reduce nevoia de a deschide mai multe site-uri, ceea ce schimbă modelul tradițional bazat pe click-uri către pagini externe.

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