Autor: Vlad Ionescu
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 15:27
Google oferă, în sfârșit, un „mod incognito adevărat” pe Android. Totul fără urmă în istoric
FOTO Pexels

Gigantul tech aduce un nou mod incognito în aplicația Google pentru Android, care promite confidențialitate reală. Pe iPhone, aplicația Google oferă deja un buton dedicat pentru căutare incognito, însă pe Android lipsea compleă, iar asta se schimbă acum.

În cea mai recentă versiune beta a aplicației, identificată de Android Authority, apare un nou comutator numit „Căutare istoric dezactivată”, plasat chiar deasupra tastaturii, exact ca în varianta de iOS.

Activarea acestuia deschide o filă personalizată Chrome în modul incognito (CCT), unde activitatea și istoricul căutărilor nu sunt salvate. În plus, dacă utilizatorul alege să deschidă un link în browser, acesta va fi redirecționat automat tot în modul incognito, menținând același nivel de confidențialitate.

Interfața este ușor diferită față de cea de pe iPhone, sliderul apare în partea dreaptă și poartă un nume diferit, dar funcționalitatea este identică. Deocamdată, funcția nu este activă pentru public, însă fiind deja prezentă în codul versiunii Google v16.42.61.sa.arm64 beta, este doar o chestiune de timp până când va fi lansată oficial.

