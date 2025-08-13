Google pregătește o schimbare majoră pentru notificările de pe Android

În curând, telefoanele cu Android ar putea primi un „filtru” inteligent care decide singur ce notificări merită atenția ta și care pot fi amânate. Este vorba despre un organizator susținut de inteligență artificială, testat deja în Android 16, ce promite un ecran mai aerisit și mai puține întreruperi. Promisiunea sună tentant, dar implică și riscuri evidente.

Sistemul, integrat în Android System Intelligence, funcționează ca un creier digital capabil să analizeze mesajele și să le trimită direct în categoria potrivită. La fel ca în Gmail, notificările vor fi împărțite în patru mari grupe: Promoții, Știri, Social și Sugestii, iar în unele cazuri, alertele considerate minore vor fi „mutate” automat pentru a nu mai deranja utilizatorul. În teorie, telefonul va învăța din obiceiurile tale și își va rafina constant deciziile.

Funcția ar putea ajunge mai întâi pe telefoanele Pixel

Deși codul pentru această opțiune se află deja în versiunea open-source a Android 16, accesul va fi limitat la început. Primele care ar urma să beneficieze de acest filtru inteligent sunt modelele Pixel, probabil începând cu Pixel 10. Până atunci, rămâne de văzut cum va fi primit în faza de testare, mai ales că Google recunoaște deschis că pot apărea erori. Un exemplu problematic ar fi ca un mesaj urgent de la bancă să fie clasificat drept „promoție” și ascuns într-un colț de meniu.

Utilizatorii vor avea totuși un control minim: aplicațiile considerate importante vor putea fi excluse manual din filtrare, astfel încât notificările esențiale să apară în continuare pe ecran. Dezavantajul este că acest pas trebuie făcut individual, iar cine nu-și ajustează setările ar putea pierde informații cu adevărat urgente.

În prezent, funcția nu este activă complet nici măcar în versiunile beta ale Android 16, dar existența unei animații dedicate în Android Canary arată că lansarea oficială este iminentă.

