Google pregătește o schimbare majoră pentru notificările de pe Android

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 12 August 2025, ora 23:32
228 citiri
Google pregătește o schimbare majoră pentru notificările de pe Android
FOTO Unsplash

În curând, telefoanele cu Android ar putea primi un „filtru” inteligent care decide singur ce notificări merită atenția ta și care pot fi amânate. Este vorba despre un organizator susținut de inteligență artificială, testat deja în Android 16, ce promite un ecran mai aerisit și mai puține întreruperi. Promisiunea sună tentant, dar implică și riscuri evidente.

Sistemul, integrat în Android System Intelligence, funcționează ca un creier digital capabil să analizeze mesajele și să le trimită direct în categoria potrivită. La fel ca în Gmail, notificările vor fi împărțite în patru mari grupe: Promoții, Știri, Social și Sugestii, iar în unele cazuri, alertele considerate minore vor fi „mutate” automat pentru a nu mai deranja utilizatorul. În teorie, telefonul va învăța din obiceiurile tale și își va rafina constant deciziile.

Funcția ar putea ajunge mai întâi pe telefoanele Pixel

Deși codul pentru această opțiune se află deja în versiunea open-source a Android 16, accesul va fi limitat la început. Primele care ar urma să beneficieze de acest filtru inteligent sunt modelele Pixel, probabil începând cu Pixel 10. Până atunci, rămâne de văzut cum va fi primit în faza de testare, mai ales că Google recunoaște deschis că pot apărea erori. Un exemplu problematic ar fi ca un mesaj urgent de la bancă să fie clasificat drept „promoție” și ascuns într-un colț de meniu.

Utilizatorii vor avea totuși un control minim: aplicațiile considerate importante vor putea fi excluse manual din filtrare, astfel încât notificările esențiale să apară în continuare pe ecran. Dezavantajul este că acest pas trebuie făcut individual, iar cine nu-și ajustează setările ar putea pierde informații cu adevărat urgente.

În prezent, funcția nu este activă complet nici măcar în versiunile beta ale Android 16, dar existența unei animații dedicate în Android Canary arată că lansarea oficială este iminentă.

One UI 8 intră în testare pe mai multe dispozitive Galaxy și aduce funcții AI mai inteligente
One UI 8 intră în testare pe mai multe dispozitive Galaxy și aduce funcții AI mai inteligente
Samsung își extinde programul beta One UI 8 către o gamă mai variată de telefoane și dispozitive pliabile. După ce a debutat în mai, odată cu seria Galaxy S25, noua versiune a interfeței...
Microsoft aduce inteligența artificială direct în browser. Ce știe să facă noul Copilot Mode
Microsoft aduce inteligența artificială direct în browser. Ce știe să facă noul Copilot Mode
Microsoft face un pas important în integrarea AI-ului în experiența de navigare pe internet, lansând Copilot Mode în browserul Edge. Această funcție schimbă pagina de start clasică și...
#tehnologie, #Google, #Android , #android
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ar fi lovitura verii: 350.000.000Euro pentru Kylian Mbappe
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
"Micuta si sociabila. Vreo oferta?". Experientele romanilor care au mers cu necunoscuti in vacante

Ep. 117 - ATENTIE: Poți rămâne fără bani!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Google pregătește o schimbare majoră pentru notificările de pe Android
  2. One UI 8 intră în testare pe mai multe dispozitive Galaxy și aduce funcții AI mai inteligente
  3. Microsoft aduce inteligența artificială direct în browser. Ce știe să facă noul Copilot Mode
  4. Capcana invizibilă a acestor aplicațiilor de mobil. Cum promisiunea anonimatului ascunde operațiuni masive de colectare a datelor
  5. Cazul Cordău–Holod: Cum decade economia odată ce căile ferate sunt distruse prin indiferență. „Dacă o linie e scoasă din acte, nu mai există cale de întoarcere”
  6. Microsoft renunță oficial la Windows 11 SE, versiunea gândită pentru școli, laptopuri și dispozitive mai ieftine
  7. Rivalitatea își cunoaște limitele: Apple va colabora cu Samsung pentru a obține o tehnologie nemaiîntâlnită până acum
  8. Jaf ca în filme pe aeroportul Heathrow: 12.000 de telefoane Samsung au dispărut dintr-un camion. Unde ar putea fi vândute la un preț redus
  9. Primele zvonuri despre PlayStation 6: salt uriaș de performanță și posibila lansare a celei mai așteptate console
  10. Mark Zuckerberg: „Fără ochelari AI, vei rămâne în urmă în cursa cognitivă”