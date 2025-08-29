Google avertizează: schimbă parola Gmail dacă vrei să-ți protejezi contul

Gmail, aplicația de e-mail folosită de peste 2,5 miliarde de oameni, a devenit scena unui nou val de atacuri cibernetice. În ultimele săptămâni, Google a atras atenția că metodele de phishing s-au intensificat, iar furtul de acreditări reprezintă acum o treime din intruziunile reușite.

De această dată, atacurile nu vin doar prin mesaje suspecte, ci și prin apeluri telefonice. Utilizatorii primesc notificări sau telefoane de la persoane care se prezintă ca „suport Google”, suficient de convingătoare încât mulți să cadă în capcană și să își dezvăluie datele de acces.

Parole vechi, riscuri noi

Parolele, chiar și atunci când sunt combinate cu autentificarea în doi pași, nu mai reprezintă o barieră sigură. O pagină de conectare falsă este suficientă pentru ca răufăcătorii să obțină datele și să folosească metode prin care să treacă de verificarea 2FA. În aceste condiții, Google recomandă schimbarea regulată a parolelor. Statisticile sunt îngrijorătoare: aproape două treimi dintre utilizatori nu și-au actualizat niciodată parola.

Compania mai sugerează utilizarea unui manager de parole dedicat, nu pe cel integrat în browser, și activarea cheilor de acces. Acestea pot fi biometrice, de exemplu amprenta sau recunoașterea facială, sau simple coduri PIN. Spre deosebire de parole, o cheie de acces nu poate fi oferită prin phishing, ceea ce o face mult mai rezistentă la atacuri.

Ads