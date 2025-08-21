Google Photos primește AI cu comenzi vocale: editezi pozele doar spunând ce vrei

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 21 August 2025, ora 19:26
284 citiri
Google Photos primește AI cu comenzi vocale: editezi pozele doar spunând ce vrei
FOTO Google

Google transformă modul în care ne edităm fotografiile. La evenimentul Made by Google, unde a fost prezentată și seria Pixel 10, compania a anunțat că aplicația Google Photos va putea fi controlată prin comenzi vocale. Practic, utilizatorii îi vor putea spune aplicației ce modificări să facă pe imagini, de la retușuri simple până la schimbări spectaculoase de fundal.

Funcția va fi disponibilă inițial pe dispozitivele Pixel 10 din SUA și se bazează pe tehnologia Gemini. Utilizatorii pot formula cereri în limbaj natural – „șterge mașinile din fundal” sau „restaurează această fotografie veche” – iar aplicația se ocupă de restul.

Editarea devine mai accesibilă și mai transparentă

Google Photos nu se limitează la corecții de lumină și eliminarea detaliilor deranjante, ci poate genera și elemente noi, de la accesorii adăugate pe chipuri, până la fundaluri complet schimbate. Pentru cei care nu au experiență cu programele de editare, există și opțiunea rapidă „îmbunătățește-o”, care aplică automat ajustările necesare și poate fi rafinată ulterior prin comenzi suplimentare.

O altă noutate importantă este suportul pentru standardul C2PA, menit să clarifice dacă o fotografie a fost modificată cu AI. Pixel 10 este primul telefon Google care integrează acest sistem, compatibil atât cu aplicația Cameră, cât și cu fotografiile realizate direct cu dispozitivul.

Avertismentul șefului Microsoft despre inteligența artificială: „Oamenii cred că AI e conștient și ajung să-și piardă contactul cu realitatea”
Avertismentul șefului Microsoft despre inteligența artificială: „Oamenii cred că AI e conștient și ajung să-și piardă contactul cu realitatea”
Mustafa Suleyman, șeful diviziei de inteligență artificială de la Microsoft, trage un semnal de alarmă: tot mai mulți oameni ajung să dezvolte ceea ce specialiștii numesc „psihoză AI”....
Facebook și Instagram rup barierele lingvistice. Ce face noua funcție de traducere din aplicații
Facebook și Instagram rup barierele lingvistice. Ce face noua funcție de traducere din aplicații
Meta pregătește o schimbare majoră pe Facebook și Instagram. Compania a anunțat că va introduce o funcție de dublare automată a videoclipurilor cu ajutorul inteligenței artificiale, astfel...
#tehnologie, #inteligenta artificiala, #fotografii , #Google
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO Rezervistii armatei romane din Bucuresti si Ilfov au primit "ordine de chemare". Explicatiile Ministerului Apararii
a1.ro
Ce factura a primit un roman dupa liberalizarea pretului la energia electrica. Ce a patit dupa noile reglementari
DigiSport.ro
"Suntem tara mica!". Gigi Becali a intrat in direct, dupa lovitura uriasa primita de FCSB

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Avertismentul șefului Microsoft despre inteligența artificială: „Oamenii cred că AI e conștient și ajung să-și piardă contactul cu realitatea”
  2. Au apărut primele detalii despre noul Oppo Find X9 Pro: un sistem foto impresionant și un ecran de top
  3. Ce este creditul care te "plătește": cum ajung clienții să facă bani din refinanțări
  4. Xiaomi retrage suportul pentru mai multe modele: telefoane populare intră la „End of Life”
  5. Google Photos primește AI cu comenzi vocale: editezi pozele doar spunând ce vrei
  6. Lista mașinilor care ajung cel mai des în service, făcută de un specialist cu 15 ani experiență: "Văd aceste mărci zi de zi" VIDEO
  7. Șapte reguli inteligente de cumpărături care te ajută să economisești sume mari de bani: "Calculez costul pe utilizare, nu doar prețul"
  8. Cum îți protejează Android datele personale chiar și după ce telefonul a fost pierdut. Noua funcție schimbă regulile jocului
  9. "Ce nu se spune public este că va mai apărea un fond de pensii "private" paralel" - Ce se întâmplă cu banii pe care nu-i poți scoate din Pilonul II după ce te pensionezi
  10. Nouă obiceiuri din gospodăriile asiatice care chiar economisesc bani, potrivit experților. Cum funcționează metoda kakeibo: "A pus patru întrebări simple"