Google Photos primește AI cu comenzi vocale: editezi pozele doar spunând ce vrei

Google transformă modul în care ne edităm fotografiile. La evenimentul Made by Google, unde a fost prezentată și seria Pixel 10, compania a anunțat că aplicația Google Photos va putea fi controlată prin comenzi vocale. Practic, utilizatorii îi vor putea spune aplicației ce modificări să facă pe imagini, de la retușuri simple până la schimbări spectaculoase de fundal.

Funcția va fi disponibilă inițial pe dispozitivele Pixel 10 din SUA și se bazează pe tehnologia Gemini. Utilizatorii pot formula cereri în limbaj natural – „șterge mașinile din fundal” sau „restaurează această fotografie veche” – iar aplicația se ocupă de restul.

Editarea devine mai accesibilă și mai transparentă

Google Photos nu se limitează la corecții de lumină și eliminarea detaliilor deranjante, ci poate genera și elemente noi, de la accesorii adăugate pe chipuri, până la fundaluri complet schimbate. Pentru cei care nu au experiență cu programele de editare, există și opțiunea rapidă „îmbunătățește-o”, care aplică automat ajustările necesare și poate fi rafinată ulterior prin comenzi suplimentare.

O altă noutate importantă este suportul pentru standardul C2PA, menit să clarifice dacă o fotografie a fost modificată cu AI. Pixel 10 este primul telefon Google care integrează acest sistem, compatibil atât cu aplicația Cameră, cât și cu fotografiile realizate direct cu dispozitivul.

