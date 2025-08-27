Pixel 10 vine cu baterie „supravegheată”: Google impune limitarea automată a încărcării

Miercuri, 27 August 2025, ora 15:02
Pixel 10 vine cu baterie „supravegheată": Google impune limitarea automată a încărcării
Google a confirmat că întreaga serie Pixel 10 va include obligatoriu funcția Battery Health Assistance, fără opțiunea de a fi dezactivată de utilizatori. Practic, telefoanele nu se vor mai încărca la voltajul maxim pe termen lung, ceea ce duce la o autonomie mai mică, dar promite încetinirea degradării naturale a bateriei.

Noua abordare nu a apărut din senin. Funcția a debutat pe Pixel 8a, unde putea fi activată sau oprită manual. Pixel 9a a marcat însă începutul obligativității, iar acum Pixel 10 continuă aceeași politică. Din momentul în care bateria parcurge circa 200 de cicluri de încărcare, software-ul începe să reducă gradual voltajul, proces care se întinde până la 1000 de cicluri. Rezultatul? O baterie care, în teorie, rezistă mai bine în timp, dar cu prețul unor timpi de încărcare mai mari și a unei autonomii vizibil diminuate.

De ce Google ia decizii în locul utilizatorilor

Strategia vine pe fondul mai multor probleme legate de bateriile modelelor anterioare. Pixel 4a și 6a au primit actualizări care au redus drastic autonomia, Pixel 7a a avut un program oficial de înlocuire a bateriilor umflate, iar rapoarte privind supraîncălzirea la Pixel 6a au ridicat semne de alarmă. În acest context, Google spune că preferă să prevină scenarii de risc și să garanteze o funcționare mai stabilă pe termen lung.

Doar că, în comparație cu rivalii, politica pare restrictivă. Samsung oferă baterii capabile să reziste la circa 2000 de cicluri, OnePlus și OPPO promit aproximativ 1600, iar Pixel 10 începe să „taie” din voltaj chiar după 200. Chiar dacă intenția oficială este protecția utilizatorilor, efectul resimțit de clienți va fi o autonomie mai redusă încă din primii ani de utilizare.

