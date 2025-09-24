Pixel 10 Pro se zgârie din vina Google: accesoriul Pixelsnap Ring Stand provoacă probleme neașteptate

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 20:01
110 citiri
Pixel 10 Pro se zgârie din vina Google: accesoriul Pixelsnap Ring Stand provoacă probleme neașteptate
FOTO Unsplash

Pixelsnap Ring Stand, suportul magnetic gândit să fixeze telefonul pe birou sau în mașină și să asigure încărcarea wireless, are o problemă pe care Google nu a anticipat-o: spatele din sticlă al telefonului se zgârie.

La prima vedere, sistemul pare impecabil. Magneți puternici, aliniere perfectă pentru încărcare și o stabilitate care îți dă impresia că telefonul este lipit cu adeziv. Doar că baza cauciucată a accesoriului reține particule fine de praf și nisip, iar presiunea generată de atracția magnetică le transformă în adevărate lame de șlefuit pentru sticla fragilă a telefonului.

Primele zgârieturi apar în doar câteva zile

Potrivit utilizatorilor care au semnalat problema, primele semne apar chiar în primele 72 de ore de folosire. Explicația e simplă: forța concentrată de prindere presează murdăria într-un punct mic, suficient cât să lase urme vizibile pe carcasă. Nu e vorba de o utilizare greșită, ci mai degrabă de o eroare de proiectare în care finisajele alese nu au fost gândite să reziste în aceste condiții.

Pixelsnap își face treaba atunci când vine vorba de stabilitate, telefonul nu cade și nu alunecă. Însă pentru cei care își doresc ca Pixel 10 Pro să rămână impecabil, singura soluție reală este folosirea unei carcase de protecție.

Televizorul nu mai este doar un ecran pentru filme și seriale. Google a început implementarea inteligenței artificiale
Televizorul nu mai este doar un ecran pentru filme și seriale. Google a început implementarea inteligenței artificiale
De acum, televizorul nu mai este doar un ecran pentru filme și seriale. Google a început implementarea lui Gemini, asistentul său AI, pe platforma Google TV, transformând modul în care...
Vivo se pregătește de o nouă lansare. Ce știu să facă noile smartphone-uri și dispozitive ale chinezilor
Vivo se pregătește de o nouă lansare. Ce știu să facă noile smartphone-uri și dispozitive ale chinezilor
Vivo pregătește o lansare spectaculoasă în octombrie. Evenimentul are loc pe 13 octombrie, la ora 19:00, în China, și aduce nu doar noile smartphone-uri, ci și o serie de dispozitive...
#tehnologie, #Google, #smartphone , #Google
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU ca Londra vrea "sa treaca la legea sharia". Presedintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan
Adevarul.ro
Revolta impotriva lui Mihai Popovici, tatal campionului olimpic. "Fiul meu a mancat laturi la Dinamo!" Popovici: "Va rog sa va adresati oficial CS Dinamo"
DigiSport.ro
Nepalezii il cauta pe Gigi Becali prin tot Bucurestiul, dupa ce au auzit ce face milionarul din Pipera
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Pixel 10 Pro se zgârie din vina Google: accesoriul Pixelsnap Ring Stand provoacă probleme neașteptate
  2. WhatsApp a lansat una dintre cele mai așteptate funcții: mesaje traduse instant și ajutor de scriere cu AI, direct în aplicație
  3. "Cod roșu pentru turism și HoReCa". Patronii din industria ospitalității anunță falimente în lanț pentru mii de afaceri dacă TVA se majorează la 21% pentru alimente și cazare
  4. O fabrică din România, cu o tradiție de aproape 100 de ani, se închide. "Nu se poate continua așa", susține noul patron
  5. Internetul cuantic prinde viață. Q-Chip transmite date cuantice prin fibra optică obișnuită
  6. Alexandru Bonea (Meta Estate Trust): „Este important ca noi, antreprenorii, să generăm proiecte suficient de atrăgătoare care să țină capitalul aici, la noi în țară”
  7. România va deține de anul viitor cea mai mare centrală pe gaz din UE. O firmă din Irak o construiește
  8. Reviriment economic neașteptat în Germania, în septembrie. Franța trage în jos economia zonei euro
  9. Beatrice Dumitrașcu (ONE) la The Real Estate Event: „Suntem într-o piață care nici astăzi nu este foarte matură și oferă extraordinar de mult”
  10. Mai mulți primari și-au dat primăriile în judecată ca să primească salarii mai mari. Unii spun că nu știau despre ce este acțiunea sindicatului care a deschis procesul

Ultimele emisiuni

Acum 21 minute

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 135 - Uniunea Europeană a semnat primul acord de