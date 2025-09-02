Google dezamăgește: noul telefon al companiei ar putea veni cu același procesor ca modelul de anul trecut

Seria Pixel „A” a fost mereu apreciată pentru echilibrul dintre preț și performanță, aducând aproape aceeași putere de procesare ca modelele de top, dar la un cost mai prietenos. Totuși, viitorul Pixel 10a pare să schimbe regulile jocului: în loc să vină cu Tensor G5, procesorul proaspăt lansat, telefonul ar putea păstra mai vechiul Tensor G4.

Informația vine de la Mystic Leaks, un tipster cunoscut, care a publicat pe Telegram specificațiile unui dispozitiv cu numele de cod „stallion”, atribuit lui Pixel 10a. Dacă zvonurile se confirmă, telefonul va oferi 128 GB de stocare UFS 3.1 și un ecran cu luminozitate de 2.000 nits, dar nu și un upgrade real de performanță față de generația precedentă.

O strategie riscantă pentru Google

Această mișcare nu este fără precedent: Apple a folosit același chipset A15 Bionic pe iPhone 13 și iPhone 14 de bază, dar compensează de obicei prin îmbunătățiri de cameră sau display. Problema este că Google rareori schimbă senzorii foto pe modelele „a”, ceea ce înseamnă că Pixel 10a riscă să fie perceput ca o simplă reeditare a 9a, dar mai scumpă.

Lansarea este așteptată în primăvara anului viitor, la câteva luni după modelele premium Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL și Pixel 10 Pro Fold. Dacă zvonurile se adeveresc, cumpărătorii vor trebui să decidă dacă merită să plătească pentru un telefon aproape identic cu generația trecută sau dacă așteaptă următorul salt real de performanță din partea Google.

