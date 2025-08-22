Google prezintă Pixel Watch 4: mai luminos, mai sigur și mai ușor de reparat

Google a lansat oficial Pixel Watch 4, noul său ceas inteligent, alături de seria Pixel 10. Modelul aduce îmbunătățiri la ecran, baterie și funcții de sănătate, dar și premiere importante în zona de siguranță și design. Disponibil începând cu 9 octombrie, ceasul promite să fie cel mai avansat gadget purtabil creat de companie până acum.

Un ceas care combină AI, siguranța și designul modern

Pixel Watch 4 vine în două dimensiuni, 41 și 45 mm, cu un ecran mai mare și mai luminos, până la 3000 de niți, și margini cu 15% mai subțiri decât modelul anterior. Google introduce și un concept nou de ecran, numit Actua 360, aproape fără rame. În plus, reparabilitatea devine un punct-cheie: utilizatorii pot înlocui singuri bateria sau ecranul, un detaliu mult așteptat.

Din punct de vedere estetic, ceasul folosește designul Material 3 și materiale rezistente precum aluminiu aerospațial și sticlă Corning Gorilla Glass. Sunt disponibile noi combinații de culori și curele, inclusiv Satin Moonstone pentru modelul de 45 mm sau auriu șampanie cu curea Lemongrass pentru versiunea mai mică.

Autonomia variază între 30 și 40 de ore, în funcție de dimensiune, dar poate fi extinsă până la 72 de ore cu modul Economisire Baterie. Încărcarea rapidă duce ceasul de la 0 la 50% în 15 minute, iar noul dock lateral transformă dispozitivul într-un mic ceas de noptieră.

Funcțiile inteligente sunt alimentate de AI-ul Gemini, care permite răspunsuri rapide la mesaje și interacțiuni fluide cu aplicații precum Gmail și Calendar. În plus, Pixel Watch 4 aduce comunicații de urgență prin satelit și funcții avansate de siguranță, inclusiv apel automat în caz de stop cardiac sau verificare de siguranță pentru plimbările nocturne.

Google a păstrat și funcțiile de monitorizare a sănătății, adăugând detectarea pierderii pulsului și opțiuni extinse pentru fitness. Ceasul va fi disponibil la prețuri cuprinse între 349 și 499 de dolari.

