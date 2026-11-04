Google oferă până la 12 salarii angajaților care acceptă să plece. De ce vrea compania să reducă personalul

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 04 Noiembrie 2026, ora 16:45
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Google oferă până la 12 salarii angajaților care acceptă să plece. De ce vrea compania să reducă personalul
FOTO Unsplash

Google a început să le ofere unor angajați posibilitatea de a părăsi voluntar compania în schimbul unor compensații financiare care pot ajunge până la 12 salarii lunare. Măsura face parte dintr-un plan de reducere a cheltuielilor, într-o perioadă în care gigantul american investește tot mai mult în inteligența artificială.

Programul a fost extins în cinci țări: Canada, Franța, Germania, Japonia și Elveția, potrivit Reuters. Compania nu a anunțat câte persoane au acceptat ofertele, însă astfel de inițiative au fost introduse în anumite departamente încă de la începutul anului 2025.

Nu toate echipele sunt vizate. Google DeepMind, divizia responsabilă de cercetarea în domeniul inteligenței artificiale, și Google Cloud nu par să fie incluse în program, deoarece compania continuă să angajeze personal în aceste domenii.

În Elveția, unde Google are aproximativ 5.000 de angajați, ofertele au fost transmise în luna iunie, iar primele plecări au început în august.

Câți bani primesc angajații Google care acceptă să plece

În cazul angajaților din Elveția, compensațiile sunt calculate în funcție de vechimea în companie. Pentru fiecare an lucrat, un angajat poate primi echivalentul unui salariu lunar, până la un maximum de 12 salarii.

Astfel, o persoană cu zece ani de experiență la Google poate încasa zece salarii, în timp ce angajații cu cel puțin 12 ani vechime pot primi suma maximă.

Potrivit unor surse citate de Reuters, într-o echipă de aproximativ 50 de persoane, cel puțin patru au acceptat oferta. Nu se știe dacă aceleași condiții financiare sunt disponibile și în celelalte țări.

Google nu este singura companie care încearcă să reducă personalul în timp ce investește în inteligența artificială.

Microsoft a lansat un program asemănător, pentru care ar putea fi eligibili aproximativ 60.000 de angajați din Statele Unite, Canada, India și Marea Britanie. Cei care acceptă oferta ar urma să plece la sfârșitul lunii decembrie.

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