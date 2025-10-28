Google neagă existența unei breșe de securitate în Gmail: „Conturile utilizatorilor sunt sigure”

După apariția unor articole care susțineau că 183 de milioane de conturi Gmail ar fi fost compromise, Google a reacționat rapid, negând categoric existența unei breșe de securitate în infrastructura sa.
Compania a transmis luni, 27 octombrie 2025, că nu a existat niciun atac asupra serverelor Gmail, iar datele apărute online provin din colecții vechi de acreditări furate în alte incidente cibernetice, nu dintr-o scurgere recentă de informații.
Totul a pornit după ce Troy Hunt, fondatorul platformei de securitate Have I Been Pwned (HIBP), a adăugat în baza sa de date o colecție masivă de 183 de milioane de adrese și parole compromise, primită de la compania de analiză cibernetică Synthient.
Colecția nu provenea dintr-un singur atac, ci era o compilație de date vechi extrase din multiple campanii de phishing, scurgeri anterioare și atacuri cu programe de tip infostealer, malware-uri care fură date de autentificare de pe dispozitivele infectate.
Hunt a precizat ulterior că peste 90% dintre aceste conturi erau deja cunoscute din incidente mai vechi, ceea ce confirmă că nu este vorba despre o breșă nouă.
Într-un mesaj publicat pe platforma X (fost Twitter), Google a respins categoric informațiile privind o breșă Gmail:
„Relatările despre o pretinsă compromitere a conturilor Gmail sunt false. Sistemele noastre de securitate funcționează normal, iar conturile utilizatorilor sunt sigure.”
Gigantul tehnologic a explicat că folosește aceste baze de date publice pentru a identifica și avertiza utilizatorii ale căror parole apar în colecții compromise, oferindu-le opțiunea de a le reseta.