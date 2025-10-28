Google neagă existența unei breșe de securitate în Gmail: „Conturile utilizatorilor sunt sigure”

Toți cei 1,8 miliarde de utilizatori Gmail au primit un „cod roșu” de avertizare FOTO Pixabay

După apariția unor articole care susțineau că 183 de milioane de conturi Gmail ar fi fost compromise, Google a reacționat rapid, negând categoric existența unei breșe de securitate în infrastructura sa.

Compania a transmis luni, 27 octombrie 2025, că nu a existat niciun atac asupra serverelor Gmail, iar datele apărute online provin din colecții vechi de acreditări furate în alte incidente cibernetice, nu dintr-o scurgere recentă de informații.

Cum a apărut confuzia

Totul a pornit după ce Troy Hunt, fondatorul platformei de securitate Have I Been Pwned (HIBP), a adăugat în baza sa de date o colecție masivă de 183 de milioane de adrese și parole compromise, primită de la compania de analiză cibernetică Synthient.

Colecția nu provenea dintr-un singur atac, ci era o compilație de date vechi extrase din multiple campanii de phishing, scurgeri anterioare și atacuri cu programe de tip infostealer, malware-uri care fură date de autentificare de pe dispozitivele infectate.

Hunt a precizat ulterior că peste 90% dintre aceste conturi erau deja cunoscute din incidente mai vechi, ceea ce confirmă că nu este vorba despre o breșă nouă.

Într-un mesaj publicat pe platforma X (fost Twitter), Google a respins categoric informațiile privind o breșă Gmail:

„Relatările despre o pretinsă compromitere a conturilor Gmail sunt false. Sistemele noastre de securitate funcționează normal, iar conturile utilizatorilor sunt sigure.”

Gigantul tehnologic a explicat că folosește aceste baze de date publice pentru a identifica și avertiza utilizatorii ale căror parole apar în colecții compromise, oferindu-le opțiunea de a le reseta.

