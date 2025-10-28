Google neagă existența unei breșe de securitate în Gmail: „Conturile utilizatorilor sunt sigure”

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 12:55
396 citiri
Google neagă existența unei breșe de securitate în Gmail: „Conturile utilizatorilor sunt sigure”
Toți cei 1,8 miliarde de utilizatori Gmail au primit un „cod roșu” de avertizare FOTO Pixabay

După apariția unor articole care susțineau că 183 de milioane de conturi Gmail ar fi fost compromise, Google a reacționat rapid, negând categoric existența unei breșe de securitate în infrastructura sa.

Compania a transmis luni, 27 octombrie 2025, că nu a existat niciun atac asupra serverelor Gmail, iar datele apărute online provin din colecții vechi de acreditări furate în alte incidente cibernetice, nu dintr-o scurgere recentă de informații.

Cum a apărut confuzia

Totul a pornit după ce Troy Hunt, fondatorul platformei de securitate Have I Been Pwned (HIBP), a adăugat în baza sa de date o colecție masivă de 183 de milioane de adrese și parole compromise, primită de la compania de analiză cibernetică Synthient.

Colecția nu provenea dintr-un singur atac, ci era o compilație de date vechi extrase din multiple campanii de phishing, scurgeri anterioare și atacuri cu programe de tip infostealer, malware-uri care fură date de autentificare de pe dispozitivele infectate.

Hunt a precizat ulterior că peste 90% dintre aceste conturi erau deja cunoscute din incidente mai vechi, ceea ce confirmă că nu este vorba despre o breșă nouă.

Într-un mesaj publicat pe platforma X (fost Twitter), Google a respins categoric informațiile privind o breșă Gmail:

„Relatările despre o pretinsă compromitere a conturilor Gmail sunt false. Sistemele noastre de securitate funcționează normal, iar conturile utilizatorilor sunt sigure.”

Gigantul tehnologic a explicat că folosește aceste baze de date publice pentru a identifica și avertiza utilizatorii ale căror parole apar în colecții compromise, oferindu-le opțiunea de a le reseta.

Google pregătește o revoluție pentru multitasking-ul pe tablete Android: aplicații „plutitoare” în bule
Google pregătește o revoluție pentru multitasking-ul pe tablete Android: aplicații „plutitoare” în bule
Google lucrează la una dintre cele mai promițătoare funcții de multitasking din ultimii ani pentru tabletele Android. Este vorba de posibilitatea de a afișa aplicațiile în bule plutitoare,...
Google oferă, în sfârșit, un „mod incognito adevărat” pe Android. Totul fără urmă în istoric
Google oferă, în sfârșit, un „mod incognito adevărat” pe Android. Totul fără urmă în istoric
Gigantul tech aduce un nou mod incognito în aplicația Google pentru Android, care promite confidențialitate reală. Pe iPhone, aplicația Google oferă deja un buton dedicat pentru căutare...
#tehnologie, #Google, #Gmail , #Google
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Cum a fost gasita Stefania Szabo, doctorita care a murit in camera de garda a spitalului din Buzau. Ipotezele anchetatorilor
Adevarul.ro
Afara cu Lukoil din tara? Ce poate face Romania dupa sanctiunile lui Trump impotriva Rusiei: "Avem deja un mecanism care poate fi extins"
DigiSport.ro
Tragedie la Inter: fotbalistul a lovit mortal un barbat in scaun cu rotile! Cristi Chivu si-a anulat conferinta de presa

Ep. 148 - Armata Română a anunțat că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cristian Bușoi dezvăluie „elefantul din cameră”: Lukoil nu este singura companie cu acționariat rusesc din România. Caramitru acuză direct: sistemul energetic e la ruși
  2. Comisarul European pentru Economie sugerează că nu e 100% sigur că România se poate înscrie în ținta de deficit fiscal excesiv. Când se va stabili dacă acest lucru e posibil
  3. Studiu Cambridge și Meta: Televizoarele 8K nu aduc aproape niciun beneficiu vizual real față de 4K
  4. Google neagă existența unei breșe de securitate în Gmail: „Conturile utilizatorilor sunt sigure”
  5. Operatorul de telecomunicații Digi a angajat un conglomerat de mari bănci pentru listare la bursă în Spania. Mișcarea ar fi evaluată la 2,5 miliarde de euro
  6. Bugetul pentru programul "Rabla 2025" va fi suplimentat. Când încep înscrierile
  7. Soluția prin care românii care au credite de nevoi personale ar putea să fie mai bine protejați și să scape mai repede de împrumutul de la bancă
  8. Număr record de investitori români – TradeVille
  9. România și Bulgaria au cele mai ieftine credite ipotecare din regiune, deși băncile sunt tot mai reticente în a le oferi ca urmare a scumpirii TVA la tranzacții imobiliare
  10. Carburanții continuă să se scumpească. De ce o ieșire a Lukoil de pe piața românească ar putea să ducă prețurile și mai mult în sus