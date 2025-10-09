Google își va recompensa utilizatorii care descoperă erori cu până la 30.000 de dolari. Cum se pot raporta

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 12:46
423 citiri
Google își va recompensa utilizatorii care descoperă erori cu până la 30.000 de dolari. Cum se pot raporta
FOTO Pixabay

Google le cere utilizatorilor să testeze inteligența artificială, iar pentru asta promite bani serioși pentru cei care o pun la încercare. Gigantul american a lansat un nou program global, „AI Vulnerability Reward Program”, prin care oferă recompense de până la 30.000 de dolari pentru utilizatorii care descoperă breșe grave în produsele sale bazate pe inteligență artificială.

Programul face parte din strategia Google de a-și întări securitatea cibernetică și de a demonstra că tehnologiile sale pot fi sigure chiar și în fața atacurilor sofisticate.

Utilizatorii, invitați să testeze limitele lui Gemini și Search

Noua inițiativă acoperă toate produsele AI majore din ecosistemul Google, de la Gemini și Google Search, până la aplicațiile din Workspace. Utilizatorii, experții în securitate și „vânătorii de bug-uri” pot trimite rapoarte despre vulnerabilități care ar putea permite accesul la date sensibile sau controlul neautorizat al conturilor.

Recompensele variază în funcție de gravitatea descoperirii: până la 20.000 de dolari pentru breșe standard și până la 30.000 de dolari pentru cazuri excepționale, cu potențial global de risc.

„Programul clarifică tipurile de probleme eligibile și separă erorile legate de AI de cele tradiționale”, au explicat Jason Parsons și Zak Bennett, membri ai echipei de securitate Google.

Inteligența artificială a devenit o parte esențială din toate serviciile Google, iar riscurile sunt pe măsură. Modelele pot fi manipulate prin „prompt injection attacks”, o tehnică prin care atacatorii forțează AI-ul să divulge date confidențiale sau să acționeze contrar regulilor sale.

Google lansează Gemini 2.5: primul AI capabil să navigheze pe internet ca un om real
Google lansează Gemini 2.5: primul AI capabil să navigheze pe internet ca un om real
Google duce interacțiunea cu inteligența artificială la un nou nivel. Noul model Gemini 2.5 Pro Computer Use, dezvoltat de filiala DeepMind, poate naviga pe web, derula pagini, apăsa butoane,...
Google aduce în România Modul AI din Search pentru căutări mai inteligente. Cum funcționează
Google aduce în România Modul AI din Search pentru căutări mai inteligente. Cum funcționează
Google a lansat oficial în România Modul AI, o nouă funcționalitate integrată în motorul său de căutare, care folosește modelul Gemini 2.5 pentru a oferi răspunsuri elaborate și...
#tehnologie, #Google, #inteligenta artificiala , #inteligenta artificiala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cum arata Rafael Nadal, la 10 luni de la retragere. "Avalansa" de reactii dupa o poza: "Ce Dumnezeu s-a intamplat cu el?"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Putea ajunge "cel mai bogat din Romania", dar l-a lovit pe "al treilea om al lumii" si a urmat "cosmarul": "A scos pistolul"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Permis special pentru trotinete și biciclete electrice, după examen cu probă practică și teoretică. Autoritățile vor să impună reguli stricte pentru utilizatori
  2. Eșec pe bandă rulantă pentru România în cazul PNRR-ului. Câte proiecte au fost ratate. Descoperirea ministrului Mediului după Guvernele Ciucă și Ciolacu
  3. Vânzările de locuințe, în cădere liberă în București și Ilfov. Cum se compară piața din Capitală cu restul țării
  4. România primește nota 3 din 10 la digitalizare de la Estonia. Care sunt cele mai grave probleme care țin pe loc eficiența instituțiilor din țară STUDIU
  5. Microsoft 365, în colaps global. Programele, blocate ore în șir de o pană masivă
  6. Google își va recompensa utilizatorii care descoperă erori cu până la 30.000 de dolari. Cum se pot raporta
  7. Suma imensă pe care o primește fiecare parlamentar din România, lună de lună. Salariu, bani pentru angajați, chirie, transport și diurnă
  8. Se mărește traseul autostrăzii Sibiu-Bacău. Motivele deciziei, comunicate de autorități
  9. BNR menține dobânda – TradeVille
  10. Romaero devine producător autorizat internațional de componente pentru avioane. Ce înseamnă noua certificare europeană pentru viitorul companiei