Google a lansat noua generație de dispozitive. Cu ce îmbunătățiri a venit seria Pixel 10 și la ce preț este disponibilă

Google a ridicat cortina de pe noua generație de dispozitive și nu s-a limitat doar la un telefon. Pixel 10, alături de Pixel Watch 4, Pixel Buds 2a și accesoriile PixelSnap, marchează o strategie clară: un ecosistem integrat, susținut de inteligență artificială, care să rivalizeze direct cu oferta Apple.

Pixel 10 debutează cu un ecran Actua de 6,3 inci, luminos până la 3.000 de niți și alimentat de procesorul Tensor G5, primul cip al companiei construit pe proces de 3 nm. Configurațiile pornesc de la 12 GB RAM și stocare de 128 GB, iar sistemul triplu de camere aduce pentru prima dată o telefoto cu zoom optic 5x chiar și pe modelul de bază. Bateria de 4.970 mAh promite peste 30 de ore de autonomie, iar suportul pentru încărcare wireless Qi2 îl face compatibil cu accesoriile MagSafe de la Apple.

Modelele Pro și pliabilul Pixel 10 Pro Fold ridică ștacheta

Pixel 10 Pro și Pixel 10 Pro XL sunt dedicate celor care vor mai multă putere. Ambele au 16 GB RAM, ecrane LTPO Super Actua cu rată variabilă de la 1 la 120 Hz și un sistem foto de nivel înalt, cu zoom optic 5x și o funcție AI nouă, Pro Res Zoom, care reconstruiește detalii plauzibile până la 100x. Versiunea XL integrează și o baterie masivă de 5.200 mAh cu încărcare rapidă de 45 W, dar și difuzoare mai puternice.

Cel mai spectaculos membru al seriei este Pixel 10 Pro Fold, noul pliabil certificat IP68 pentru rezistență la apă și praf. Cu ecran exterior de 6,4 inci și panou interior flexibil de 8 inci, ambele cu luminozitate maximă de 3.000 de niți, telefonul promite o experiență premium. Configurația internă include 16 GB RAM și până la 1 TB de stocare, iar bateria de 5.015 mAh este completată de încărcare rapidă și suport wireless Qi2.

Google a adus și Pixel Watch 4, cu autonomie de până la 40 de ore și senzorii necesari pentru monitorizarea sănătății, precum și Pixel Buds 2a, care oferă până la 7 ore de redare cu ANC activ.

Noutățile hardware vin la pachet cu funcții AI precum MagicQ și Ask Photos, care promit să transforme modul în care interacționezi cu dispozitivele. Prin Tensor G5 și modelele Gemini Nano, Google vrea să își consolideze poziția pe piața dominată de ecosisteme integrate.

Noile produse sunt disponibile la precomandă în România începând cu 20 august prin Vodafone și eMAG. Pixel 10 pornește de la 4.499,99 lei, Pixel 10 Pro costă 5.499,99 lei, iar Pixel 10 Pro XL ajunge la 6.499,99 lei. Pixel Watch 4 are prețuri între 1.999 și 2.249 lei, iar Pixel Buds 2a se vând la 749 de lei. Pliabilul Pixel 10 Pro Fold pornește de la 1.799 dolari în SUA și 1.999 euro în Europa Occidentală, însă nu va ajunge oficial în România.

