Google ar putea să îți spună în curând ce te stresează: și chiar să blocheze automat conținutul care îți face rău

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 21:25
195 citiri
Google ar putea să îți spună în curând ce te stresează: și chiar să blocheze automat conținutul care îți face rău
FOTO /Pexels

Un nou brevet descoperit de platforma Neume arată că gigantul tech lucrează la o tehnologie care combină inteligența artificială cu date biometrice culese de ceasuri și brățări inteligente pentru a detecta, în timp real, factorii declanșatori ai stresului.

Spre deosebire de aplicațiile de wellbeing deja existente, care se rezumă la a-ți monitoriza somnul sau timpul petrecut pe ecran, acest sistem merge mai departe: analizează nu doar reacțiile corpului tău, ci și conținutul digital pe care îl consumi. De la tonul negativ al unui articol până la imagini tulburătoare din videoclipuri sau feed-ul plin de teme apăsătoare, totul ar putea fi corelat cu ritmul cardiac sau nivelul oxigenului din sânge.

Cum ar funcționa această tehnologie

Potrivit descrierii din brevet, ceasul inteligent ar înregistra pulsul, respirația și oxigenarea sângelui, în timp ce telefonul ar analiza ce vezi și citești. AI-ul ar conecta datele și ar construi o hartă personalizată a surselor de stres. Exemplele merg de la știrile politice de seară care îți accelerează pulsul până la scroll-ul compulsiv pe un anumit hashtag care îți perturbă odihna.

Mai mult, sistemul ar avea și rol predictiv: ar putea anticipa conținutul care te-ar afecta și chiar să-l blocheze automat, oferindu-ți opțiuni precum dezactivarea notificărilor sau crearea unei liste de aplicații „intangible”, cum ar fi emailul sau aplicațiile bancare. Google susține că analiza datelor s-ar face local, direct pe dispozitiv, fără trimiterea informațiilor sensibile în cloud, iar utilizatorul ar putea ajusta constant AI-ul prin feedback.

Totuși, odată cu aceste promisiuni apar și dileme serioase. Posibilitatea ca un algoritm să decidă ce vezi și ce nu ridică întrebări legate de libertatea de alegere. În plus, chiar dacă Google insistă pe confidențialitate, suspiciunile privind folosirea datelor biometrice nu dispar. Pentru unii, tehnologia ar putea fi un instrument util de protejare a sănătății mintale; pentru alții, încă o metodă prin care viața privată devine terenul de joacă al marilor companii tech.

Nvidia, prinsă în vizorul Chinei. Ce acuzații i se aduc gigantului tech din partea chinezilor
Nvidia, prinsă în vizorul Chinei. Ce acuzații i se aduc gigantului tech din partea chinezilor
Autoritatea de reglementare a pieței din China a anunțat luni că Nvidia ar fi încălcat legea antimonopol în urma achiziției Mellanox din 2020. Investigația preliminară lansată de...
Top 10 smartphone-uri în 2025: primele poziții sunt dominate de același nume. Unde se situează Apple și Samsung
Top 10 smartphone-uri în 2025: primele poziții sunt dominate de același nume. Unde se situează Apple și Samsung
Apple își întărește poziția de lider global în industria smartphone, conform celui mai recent raport Counterpoint Research „Top 10 Best Sellers”. Compania americană a reușit să urce...
#tehnologie , #tehnologie
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Premiera. Trump afirma ca "Rusia este stat agresor" in razboiul din Ucraina
a1.ro
Iti mai aduci aminte de Cristi din Banat, artistul care facea furori cu piesa "Ca o apa cristalina"? Cat de schimbat e in prezent
DigiSport.ro
E asteptat sa semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la sefii lui Inter, dupa esecul cu Juventus
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Google ar putea să îți spună în curând ce te stresează: și chiar să blocheze automat conținutul care îți face rău
  2. Nvidia, prinsă în vizorul Chinei. Ce acuzații i se aduc gigantului tech din partea chinezilor
  3. Un primar cere desecretizarea contractului de privatizare pentru un combinat siderurgic uriaș din România: "Am întocmit adrese către Președintele României și prim-ministru"
  4. Top 10 smartphone-uri în 2025: primele poziții sunt dominate de același nume. Unde se situează Apple și Samsung
  5. Florin Cîțu, despre plafonarea prețului la alimente: "Cel mai ieftin populism socialist. A adus penurie și sărăcie în comunism și asta o să aducă și acum"
  6. Samsung nu mai are răbdare: One UI 8 ar putea sosi mai repede decât era așteptat. Pe ce telefoane va ajunge prima oara?
  7. Apple Air sau Samsung S25 Edge: Două telefoane pentru două tipuri de utilizatori. Cu ce avantaje vine fiecare dintre cele mai slim telefoane apărute
  8. PSD ia în calcul să treacă prin Parlament prelungirea plafonării prețului la alimente - SURSE
  9. Samsung pregătește cea mai mare confuzie din istoria seriei Galaxy: modelul „Pro” ar putea fi doar cu numele
  10. O politică fiscală ineficientă poate agrava contrabanda cu tutun în UE

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 129 - Rușii râd de noi!