Google renunță la suportul Android Auto pentru mai multe telefoane populare. Ce modele nu mai pot fi folosite în mașină

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 10 Noiembrie 2026, ora 23:12
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Google renunță la suportul Android Auto pentru mai multe telefoane populare. Ce modele nu mai pot fi folosite în mașină
FOTO Unsplash

Șoferii care folosesc telefoane Android mai vechi ar putea descoperi că nu le mai pot conecta la sistemul multimedia al mașinii prin Android Auto. Google a modificat cerințele minime ale platformei, iar dispozitivele care rulează Android 10 sau versiuni anterioare nu mai sunt compatibile începând din noiembrie 2026.

Noua regulă afectează inclusiv telefoane care încă funcționează fără probleme pentru apeluri, mesaje sau navigație. Diferența este că utilizatorii nu vor mai putea accesa aceste funcții direct pe ecranul mașinii prin intermediul Android Auto.

Printre modelele afectate se numără Samsung Galaxy S9, Galaxy Note 9 și Sony Xperia XZ2 Compact. Aceste dispozitive au primit oficial actualizări până la Android 10, fără posibilitatea de a trece la o versiune mai nouă prin actualizările oferite de producători.

Primele avertismente au apărut în octombrie, când utilizatorii au început să primească notificări privind apropiata pierdere a compatibilității.

Ce se întâmplă cu Android Auto și cum poți verifica dacă telefonul este compatibil

Android Auto permite afișarea unor aplicații de pe telefon pe ecranul mașinii, inclusiv Google Maps, Waze și servicii de streaming muzical. Platforma oferă și posibilitatea gestionării apelurilor sau mesajelor fără utilizarea directă a telefonului.

Odată cu noile cerințe, este necesar cel puțin Android 11 pentru funcționarea serviciului. Telefoanele rămase la Android 10 sau versiuni mai vechi nu mai îndeplinesc condițiile de compatibilitate.

Pentru a verifica versiunea sistemului de operare, utilizatorii pot intra în setările telefonului, la secțiunea despre dispozitiv sau informații software, în funcție de producător.

Dacă există o actualizare oficială la Android 11 sau la o versiune ulterioară, instalarea acesteia poate rezolva problema.

În cazul telefoanelor care nu mai primesc actualizări, există uneori posibilitatea instalării unor versiuni Android dezvoltate de comunități independente. Totuși, acestea nu garantează funcționarea Android Auto și pot necesita modificări tehnice complicate.

Google a mai schimbat cerințele de compatibilitate în 2024, pe măsură ce utilizarea versiunilor vechi de Android a scăzut.

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