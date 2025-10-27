Google pregătește o revoluție pentru multitasking-ul pe tablete Android: aplicații „plutitoare” în bule

Luni, 27 Octombrie 2025, ora 21:01
FOTO Android Headlines

Google lucrează la una dintre cele mai promițătoare funcții de multitasking din ultimii ani pentru tabletele Android. Este vorba de posibilitatea de a afișa aplicațiile în bule plutitoare, asemănătoare ferestrelor pop-up de pe desktop. Această opțiune ar urma să ofere utilizatorilor un control mult mai fluid asupra mai multor aplicații deschise simultan.

Deși tabletele Android permit deja rularea mai multor aplicații în paralel, experiența este departe de cea ideală. Google recunoaște acest lucru și, potrivit unei analize realizate de Mishaal Rahman (Android Authority), compania testează o funcție numită intern „bubble anything”, descoperită în cea mai recentă versiune Android Canary 2510.

Spre deosebire de funcțiile actuale, care permit doar conversațiile în bule (precum cele din aplicațiile de mesagerie), noul sistem va extinde conceptul la orice aplicație Android. Astfel, utilizatorii vor putea transforma orice app într-o bulă flotantă pe ecran, care poate fi mutată liber, redimensionată și deschisă peste alte aplicații.

Când apare funcția

Funcția se activează printr-un gest simplu: utilizatorul va trebui să tragă pictograma aplicației din colțurile inferioare ale ecranului, moment în care aceasta se va transforma într-o fereastră plutitoare. Prima utilizare va fi însoțită de un tutorial animat, care explică procesul pas cu pas, un semn clar că funcția este aproape de lansare.

Google testează și un mod de ecran divizat 90:10, pentru a oferi o flexibilitate mai mare atunci când două aplicații sunt utilizate simultan, permițând prioritizarea uneia fără a închide complet cealaltă.

Deși inițial se aștepta ca „bubble anything” să debuteze cu Android 16, aceasta nu a fost inclusă în versiunea principală. Totuși, indiciile descoperite în build-ul Canary sugerează că Google ar putea lansa funcția odată cu primul update trimestrial al Android 16, în 2026. Dacă nu, cel mai probabil va deveni oficială în Android 17.

