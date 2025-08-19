Google Translate devine profesor de limbi străine. Aplicația intră în era AI și a jocurilor interactive

Google Translate, unul dintre cele mai folosite servicii de traducere din lume, ar putea primi în curând o actualizare importantă. În noua versiune a aplicației, utilizatorii ar urma să aibă la dispoziție două moduri de lucru diferite, „Fast” și „Advanced”, pentru a alege între rapiditate și acuratețe. În plus, Google testează o funcție inedită de tip „gamification”, menită să transforme exersarea limbilor străine într-o experiență interactivă, asemănătoare cu ceea ce oferă aplicația Duolingo.

Aceste schimbări apar în cea mai recentă variantă a aplicației, 9.15.114, unde interfața a fost actualizată cu un selector de modele. Modul „Fast” este destinat traducerilor rapide, utile în situații precum descifrarea unui meniu, în timp ce „Advanced” va apela, cel mai probabil, la modelul Gemini pentru interpretări mai complexe și mai precise ale textelor și conversațiilor.

Dincolo de traduceri: AI-ul schimbă modul în care comunicăm

Integrarea Google Translate nu se limitează doar la aplicația principală. Serviciul este deja conectat la Google Lens și Circle to Search, permițând traduceri instantanee din viața reală sau direct de pe ecranul telefonului. Iar direcția în care merge compania arată o strategie mult mai amplă: la Google I/O de anul acesta au fost prezentate demonstrații cu traduceri live prin ochelari inteligenți Android XR, iar anul trecut, odată cu Pixel Fold, a fost lansat un mod de interpretare simultană între ecranele telefonului.

Noile tehnologii lingvistice dezvoltate de Google includ și funcții deja disponibile pe alte platforme ale companiei. Pe YouTube, de exemplu, sistemul de dublare automată permite deja utilizatorilor vorbitori de engleză să urmărească conținut creat în limbi complet diferite, precum japoneza.

