Google Translate devine profesor de limbi străine. Aplicația intră în era AI și a jocurilor interactive

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 19 August 2025, ora 18:31
284 citiri
Google Translate devine profesor de limbi străine. Aplicația intră în era AI și a jocurilor interactive
FOTO Unsplash

Google Translate, unul dintre cele mai folosite servicii de traducere din lume, ar putea primi în curând o actualizare importantă. În noua versiune a aplicației, utilizatorii ar urma să aibă la dispoziție două moduri de lucru diferite, „Fast” și „Advanced”, pentru a alege între rapiditate și acuratețe. În plus, Google testează o funcție inedită de tip „gamification”, menită să transforme exersarea limbilor străine într-o experiență interactivă, asemănătoare cu ceea ce oferă aplicația Duolingo.

Aceste schimbări apar în cea mai recentă variantă a aplicației, 9.15.114, unde interfața a fost actualizată cu un selector de modele. Modul „Fast” este destinat traducerilor rapide, utile în situații precum descifrarea unui meniu, în timp ce „Advanced” va apela, cel mai probabil, la modelul Gemini pentru interpretări mai complexe și mai precise ale textelor și conversațiilor.

Dincolo de traduceri: AI-ul schimbă modul în care comunicăm

Integrarea Google Translate nu se limitează doar la aplicația principală. Serviciul este deja conectat la Google Lens și Circle to Search, permițând traduceri instantanee din viața reală sau direct de pe ecranul telefonului. Iar direcția în care merge compania arată o strategie mult mai amplă: la Google I/O de anul acesta au fost prezentate demonstrații cu traduceri live prin ochelari inteligenți Android XR, iar anul trecut, odată cu Pixel Fold, a fost lansat un mod de interpretare simultană între ecranele telefonului.

Noile tehnologii lingvistice dezvoltate de Google includ și funcții deja disponibile pe alte platforme ale companiei. Pe YouTube, de exemplu, sistemul de dublare automată permite deja utilizatorilor vorbitori de engleză să urmărească conținut creat în limbi complet diferite, precum japoneza.

Cum îți rezervă Google vacanța visată la cel mai mic preț, fără să cauți ore întregi. Gigantul tech vrea să ofere cele mai ieftine bilete de avion
Cum îți rezervă Google vacanța visată la cel mai mic preț, fără să cauți ore întregi. Gigantul tech vrea să ofere cele mai ieftine bilete de avion
Google aduce o schimbare importantă în modul în care îți poți rezerva zborurile, prin noua funcție „Flight Deals” integrată în serviciul Google Flights. Folosind inteligența...
Cum pot răspunsurile generate de AI să te lase fără bani? Povestea unui turist înșelat în Europa
Cum pot răspunsurile generate de AI să te lase fără bani? Povestea unui turist înșelat în Europa
Vacanța unui american s-a transformat într-un coșmar financiar după ce a încercat să rezolve o banală rezervare pentru un transfer spre o croazieră. Crezând că a sunat la serviciul...
#tehnologie, #Google, #inteligenta artificiala , #Google
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Ce se va intampla cu Putin daca ar merge la o conferinta de pace in Elvetia. Anuntul sefului diplomatiei de la Berna
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Rasturnare spectaculoasa de situatie, in divortul lui Dan Alexa

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Google Translate devine profesor de limbi străine. Aplicația intră în era AI și a jocurilor interactive
  2. Importurile de energie electrică au crescut cu 57% în prima jumătate a anului!
  3. AMD atinge un nou record pe piața procesoarelor: creștere spectaculoasă în T2 2025
  4. Se mai organizează sau nu Rabla pentru mașini anul acesta? "An cu constrângeri bugetare"
  5. Cum pot răspunsurile generate de AI să te lase fără bani? Povestea unui turist înșelat în Europa
  6. Mișcare surpriză pe piața de retail. Un grup românesc cumpără zeci de magazine de la compania care deține Mega Image
  7. La ce preț a fost scoasă la vânzare Cabana Babele. Pe locul ei se poate ridica un hotel de patru stele, pentru care există deja autorizație
  8. WhatsApp testează un asistent AI care rescrie mesajele pentru tine. Simplu, rapid și eficient
  9. Risc ridicat de recesiune – TradeVille
  10. Cu cât cresc tarifele pentru rovinietă și amenzile în România, de la 1 septembrie. Cele achiziționate rămân valabile