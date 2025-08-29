Google vrea să-i învețe pe utilizatori limbi străine direct din aplicația de Translate. Cum funcționează

Autor: Vlad Ionescu
Vineri, 29 August 2025, ora 21:01
355 citiri
Google vrea să-i învețe pe utilizatori limbi străine direct din aplicația de Translate. Cum funcționează
FOTO Unsplash

Ceea ce a început ca un simplu test în aprilie s-a transformat rapid într-o direcție clară pentru gigantul tehnologic: Google vrea să concureze direct cu platforme precum Duolingo. Compania a anunțat introducerea a două funcții cu inteligență artificială în aplicația Google Translate, gândite să facă procesul de învățare al unei limbi străine mult mai interactiv și mai personalizat.

Prima mare noutate se numește „Practice”. Este vorba despre un sistem care creează automat lecții adaptate nivelului utilizatorului, fie că acesta abia începe sau are deja cunoștințe avansate. Lecțiile includ atât exerciții de ascultare, cât și de vorbire, iar scenariile pot varia de la situații simple de zi cu zi până la conversații mai complexe. În plus, AI-ul ține cont de obiectivele pe care ți le setezi și îți ajustează progresiv exercițiile. Deocamdată, funcția se află în stadiu beta și devine disponibilă în această săptămână pe iOS și Android.

Cum schimbă Google modul în care exersăm conversațiile

Pe lângă lecțiile interactive, Google Translate primește și un upgrade important pentru conversațiile live. Traducerea apare acum direct pe ecran în timp real, astfel încât partenerul de dialog să citească imediat ceea ce spui. La final, aplicația poate reda și varianta audio a întregii conversații. În această etapă, funcția este accesibilă în peste 70 de limbi, de la franceză și spaniolă până la hindi sau coreeană, însă este disponibilă momentan doar în SUA, India și Mexic.

În faza inițială, „Practice” se adresează în special vorbitorilor de engleză care învață spaniola și franceza, precum și celor care vorbesc spaniolă, franceză sau portugheză și exersează engleza.

Google avertizează: schimbă parola Gmail dacă vrei să-ți protejezi contul
Google avertizează: schimbă parola Gmail dacă vrei să-ți protejezi contul
Gmail, aplicația de e-mail folosită de peste 2,5 miliarde de oameni, a devenit scena unui nou val de atacuri cibernetice. În ultimele săptămâni, Google a atras atenția că metodele de...
Google deschide pentru toată lumea un editor video online gratuit. Ce funcții sunt disponibile
Google deschide pentru toată lumea un editor video online gratuit. Ce funcții sunt disponibile
Google a decis să ofere acces global la Google Vids, un editor video online care până acum era rezervat doar abonaților Workspace. Noul instrument este integrat direct în Google Drive și...
#tehnologie, #Google, #aplicatii , #Google
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenti au reactionat imediat si au spus totul
Adevarul.ro
Deputatul AUR Dan Tanasa acuza o actiune de kompromat la adresa sa: "Godina l-a sunat pe presedintele blocului in care locuiesc"
ObservatorNews.ro
Sorin, pacalit ca va ajunge sofer de TIR in Germania, pe 2.700 de euro. A aflat adevarul de abia la destinatie
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Guvernul ar pregăti o Ordonanță care să scutească unele companii de impozitul pe cifra de afaceri. În ce domenii s-ar aplica viitoarea OUG
  2. Google vrea să-i învețe pe utilizatori limbi străine direct din aplicația de Translate. Cum funcționează
  3. YouTube se apropie și mai mult de TikTok. Ce decizie a luat gigantul tech
  4. Primul telefon cu „aer condiționat” integrat. Compania pregătește o revoluție în răcirea smartphone-urilor
  5. România are circa 140.000 de lucrători din afara UE. "Nu suntem invadatori. Ne concentrăm să câștigăm niște bani și să trimitem la familii"
  6. Xiaomi face un upgrade sistemului de operare. HyperOS 3 aduce Super Island și un ecosistem mai inteligent
  7. Reguli noi pentru proprietarii care își închiriază locuințele. Cum se va face plata către stat de acum încolo
  8. Se scumpește rovinieta pentru autoturisme de la 1 septembrie. Care vor fi noile tarife
  9. Google avertizează: schimbă parola Gmail dacă vrei să-ți protejezi contul
  10. Capcana venitului mediu pe economie: De ce nu reflectă fidel nivelul general de bunăstare al populației

Ultimele emisiuni

Acum 9 ore

Update Politic,
Cătălin Drulă își pregătește candidatura la Primăria București. Dilema candidatului comun USR-PNL: „Dacă erau alegeri în două tururi nu mai erau necesare alianțe tactice”