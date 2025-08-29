Ceea ce a început ca un simplu test în aprilie s-a transformat rapid într-o direcție clară pentru gigantul tehnologic: Google vrea să concureze direct cu platforme precum Duolingo. Compania a anunțat introducerea a două funcții cu inteligență artificială în aplicația Google Translate, gândite să facă procesul de învățare al unei limbi străine mult mai interactiv și mai personalizat.

Prima mare noutate se numește „Practice”. Este vorba despre un sistem care creează automat lecții adaptate nivelului utilizatorului, fie că acesta abia începe sau are deja cunoștințe avansate. Lecțiile includ atât exerciții de ascultare, cât și de vorbire, iar scenariile pot varia de la situații simple de zi cu zi până la conversații mai complexe. În plus, AI-ul ține cont de obiectivele pe care ți le setezi și îți ajustează progresiv exercițiile. Deocamdată, funcția se află în stadiu beta și devine disponibilă în această săptămână pe iOS și Android.

Cum schimbă Google modul în care exersăm conversațiile

Pe lângă lecțiile interactive, Google Translate primește și un upgrade important pentru conversațiile live. Traducerea apare acum direct pe ecran în timp real, astfel încât partenerul de dialog să citească imediat ceea ce spui. La final, aplicația poate reda și varianta audio a întregii conversații. În această etapă, funcția este accesibilă în peste 70 de limbi, de la franceză și spaniolă până la hindi sau coreeană, însă este disponibilă momentan doar în SUA, India și Mexic.

În faza inițială, „Practice” se adresează în special vorbitorilor de engleză care învață spaniola și franceza, precum și celor care vorbesc spaniolă, franceză sau portugheză și exersează engleza.

Ads